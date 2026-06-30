به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان با حضور برترین بازیکنان کشور برگزار شد و «ستایش ایلوخانی» نماینده استان همدان با عملکردی موفق توانست سهمیه حضور در رقابتهای آسیایی را کسب کند.
ایلوخانی در جریان این مسابقات با ارائه نمایشی قابل توجه موفق شد در چهار دیدار انتخابی، سه پیروزی ارزشمند به دست آورد و جایگاه خود را در ترکیب تیم ملی تثبیت کند.
این ملیپوش همدانی در یکی از دیدارهای مهم این رقابتها موفق شد ندا شهسواری، نفر نخست تنیس روی میز بانوان کشور، را شکست دهد و در ادامه نیز دو ملیپوش دیگر را مغلوب کند.
براساس نتایج به دست آمده، ایلوخانی علاوه بر کسب سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در ناگویا ژاپن، جواز حضور در رقابتهای قهرمانی بزرگسالان آسیا در ازبکستان را نیز به دست آورده است.
این موفقیت، یکی از دستاوردهای قابل توجه تنیس روی میز استان همدان محسوب میشود و بیانگر ظرفیت و توانمندی ورزشکاران این استان در رقابتهای ملی و بینالمللی است.
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