آغاز اردوی تیم های ملی تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مرحله پنجم اردوی تیم های ملی تفنگ، تپانچه، تراپ و اسکیت در تهران آغاز شد و تا ۱۲ تیر ادامه دارد.



با دعوت محمد زائر رضایی، سرمربی تیم ملی تفنگ، نجمه خدمتی، شرمینه چهل امیرانی، فاطمه امینی، آرنیکا ابراهیم زاده، نازنین زهرا عبدالهی، زهرا قویدل، هلیا خمسه، هادی غرباقی، امیر محمد نکونام، پوریا نوروزیان، محمد مهدی طهماسبی، ماهان صفری و ابوالفضل نعمتی در اردوی تیم ملی تفنگ حضور دارند.



هانیه رستمیان، سامیه یاسی، زینب طوماری، گلنوش سبقت الهی، وحید گل‌خندان، جواد فروغی، محمد رسول عفتی و سجاد پورحسینی نیز با دعوت مریم سلطانی در تیم ملی تپانچه حاضر هستند.

مرضیه پرورش نیا، محمد بیرانوند در اردوی تیم ملی تراپ و سعیده فتحی، امیر محمد دادگر، عبدالقادیر شیرمحمدی و علی دوستی در اردوی تیم ملی اسکیت حضور دارند. علی افسری و فرشید عبدالمحمدی هدایت تیم های ملی تراپ و اسکیت را برعهده دارند.