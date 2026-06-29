به گزارش خبرگزارش مهر، اردوی آمادهسازی تیم ملی ترامپولین پسران جمهوری اسلامی ایران به میزبانی استان همدان کلید خورد؛ این اردو بخشی از برنامههای آمادهسازی ملیپوشان برای حضور مقتدرانه در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ است.
اردوی آمادهسازی تیم ملی ترامپولین پسران به مدت ۱۰ روز از امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور ملیپوشان منتخب و اعضای کادر فنی در همدان برگزار میشود. هدف از برپایی این مرحله از تمرینات، آمادهسازی همهجانبه ملیپوشان برای حضور موفق در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن عنوان شده است.
رئیس هیات ژیمناستیک استان همدان در خصوص چگونگی دریافت این میزبانی اظهار کرد: برگزاری اردوی تیم ملی ترامپولین در همدان حاصل تعامل سازنده و مستمر با فدراسیون ژیمناستیک و همچنین برخورداری استان از ظرفیتهای مناسب فنی و زیرساختی است و این میزبانی فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح فنی ورزشکاران بومی و توسعه هرچه بیشتر رشته ترامپولین در سطح استان به شمار میرود.
سعید نجاتیان با اشاره به تلاشهای هیات استانی برای ارتقای سطح علمی و عملی مربیان و ورزشکاران همدانی افزود: هیئت ژیمناستیک استان همدان همواره ایجاد بسترهای مناسب برای حضور فعال فعالان این رشته در سطح ملی را در دستور کار دارد و در این اردو از ظرفیت امیرحسین حسینی به عنوان مربی دعوتشده استفاده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین به منظور پشتوانهسازی و ایجاد انگیزه، شرایطی فراهم شده است تا ورزشکاران مستعد و منتخب استان همدان در حاشیه این اردو، به تمرین مشترک با اعضای تیم ملی زیر نظر کادر فنی بپردازند و تجربه کسب کنند.
تیم ملی ترامپولین پسران ایران با برپایی این اردوی آمادهسازی در همدان، مراحل آمادگی خود را برای حضور مقتدرانه در رقابتهای مهم پیشرو دنبال میکند.
نظر شما