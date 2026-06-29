محدودیت تردد رانندگان ناوگان ترانزیتی و صادراتی از مرز سرو

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی آمده است، به اطلاع رانندگان ناوگان حملونقل بینالمللی و فعالان حوزه ترانزیت میرساند، با توجه به اختلال فنی و خرابی مکرر دستگاه ایکسری مستقر در گمرک اسندره در کشور ترکیه، در حال حاضر پذیرش کامیون از سوی این گمرک با محدودیت مواجه شده و این موضوع موجب کندی روند خروج کامیونها و افزایش زمان انتظار در پایانه مرزی سرو شده است.
ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از نخستین ساعات بروز این مشکل، ضمن پیگیری مستمر موضوع از طریق مراجع ذیربط و انجام رایزنی با مسئولان مرزی و طرف ترکیه، رفع هرچه سریعتر این اختلال را در دستور کار قرار داده و پیگیریها تا عادی شدن روند تردد ادامه خواهد داشت.
لذا از تمامی رانندگان ناوگان ترانزیتی و صادراتی درخواست میشود تا زمان رفع کامل مشکل فنی در گمرک اسندره ترکیه، از عزیمت به پایانه مرزی سرو خودداری کرده و پیش از حرکت، آخرین وضعیت تردد را از طریق ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی و مراجع رسمی استعلام کنند.
به محض رفع محدودیت و برقراری شرایط عادی در گمرک اسندره، مراتب از طریق مبادی رسمی به اطلاع رانندگان و شرکتهای حملونقل خواهد رسید.
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