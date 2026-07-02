متقیان: از ۱۶ تیرماه به مدت پنج روز آماده پذیرایی از زائران هستیم

علی متقیان در گفتوگو با خبرنگارمهر از آمادهسازی ۹۶ مدرسه با ۵۵۳ کلاس درس برای اسکان و خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان شمالی خبر داد.
متقیان افزود: همچنین ۱۰ پایگاه در ۱۰ شهرستان استان آماده خدمات رسانی به زائران رهبر شهید هستند.
وی افزود: این مدارس و موکب ها از ۱۶ تیرماه سالجاری به مدت پنج روز، آماده خدمترسانی به زائران خواهند بود.
متقیان با اشاره به آمادگی کامل آموزش و پرورش خراسان شمالی برای ارائه خدمات اسکان،ادامه داد: تمامی ظرفیتهای آموزش و پرورش استان با هماهنگی دستگاههای اجرایی برای برگزاری باشکوه این مراسم و خدمترسانی مطلوب به زائران بسیج شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: بر اساس برآوردها، حدود هفت میلیون تردد در ایام برگزاری مراسم در این مسیر ثبت خواهد شد و در همین راستا، تمامی ظرفیتهای مردمی، گروههای جهادی و پایگاههای بسیج برای ارایه خدمات به زائران بهکار گرفته شدهاند.
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