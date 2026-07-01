به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین آزاد روز چهارشنبه در بازدید میدانی از پایانه مرزی رازی ضمن بررسی روند فعالیت‌های جاری و زیرساخت‌ های این گذرگاه بین‌المللی افزود: رفع موانع و شتاب‌بخشی به فعالیت‌های مرزی در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مرز رازی فرصتی طلایی برای تحول اقتصادی منطقه است، اظهار کرد: حمایت از معیشت مرزنشینان و تسهیل فرآیندهای صادراتی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است.

فرماندار ویژه خوی، با اشاره به فضای معنوی حاکم بر کشور در پی عروج ملکوتی رهبر شهید بر آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان در پایانه مرزی رازی جهت پذیرایی و استقبال از میهمانان خارجی و زائرانی که برای شرکت در مراسم وداع و تشییع این مجاهدِ کبیر از مرز وارد کشور می‌شوند، تأکید کرد.