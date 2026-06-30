مراجعه ۱۴هزار نفر به دلیل حوادث رانندگی به پزشکی قانونی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی ادیبفر در با تشریح آمار مراجعان و پروندههای تشکیلشده در پزشکی و قانونی آذربایجانغربی، اظهار کرد: بیشترین مراجعات مربوط به پروندههای نزاع و تصادفات بوده و این آمار ضرورت توجه جدی به فرهنگسازی، پیشگیری از خشونتهای اجتماعی و ارتقای ایمنی در جادهها و محیطهای کاری را بیش از پیش نمایان میکند.
وی تصریح کرد: در بازه آماری مورد بررسی، ۲۶ هزار و ۷۴۲ نفر برای معاینات مربوط به نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند که از این تعداد، ۱۸ هزار و ۹۹۸ نفر مرد و ۷ هزار و ۷۴۴ نفر زن بودهاند. این آمار نشان میدهد که بخش قابل توجهی از پروندههای ارجاعی پزشکی قانونی به درگیریهای فیزیکی و آسیبهای ناشی از نزاع اختصاص دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانغربی با اشاره به آمار مصدومان ناشی از تصادفات افزود: در مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ نفر به دلیل حوادث رانندگی برای انجام معاینات قانونی به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند که ۱۰ هزار و ۲۸۲ نفر از آنان مرد و ۴ هزار و ۳۴۸ نفر زن بودهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانغربی همچنین از ثبت یک هزار و ۲۷۳ پرونده مربوط به حوادث ناشی از کار خبر داد و گفت: از این تعداد، یک هزار و ۲۲۰ نفر مرد و ۵۳ نفر زن بودهاند.
وی تأکید کرد: رعایت اصول ایمنی، آموزش مستمر کارگران و نظارت بر استانداردهای محیطهای کاری، مهمترین راهکار برای کاهش حوادث شغلی محسوب میشود.
ادیبفر با اشاره به سایر خدمات پزشکی قانونی استان بیان کرد: در این مدت ۶ هزار و ۲۰۹ مورد معاینه اختصاصی نیز انجام شده که ۵ هزار و ۱۰۰ نفر از مراجعان زن و یک هزار و ۱۰۹ نفر مرد بودهاند. این معاینات در چارچوب پروندههای قضایی و با هدف ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی به مراجع قضایی انجام شده است.
وی درباره آمار تلفات ناشی از حوادث نیز گفت: طی این مدت، ۶۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادهاند که تمامی آنان مرد بودهاند و همچنین در تصادفات رانندگی ۷۵۷ نفر شامل ۵۹۹ مرد و ۱۵۸ زن جان باختهاند که این آمار، تصادفات را در صدر علل مرگهای غیرطبیعی ارجاعی به پزشکی قانونی قرار داده است.
ادیبفر بیان کرد: در این بازه زمانی، ۳۰۳ مورد مرگ طبیعی شامل ۲۲۰ مرد و ۸۳ زن به پزشکی قانونی ارجاع شده است و همچنین ۲۶ نفر بر اثر غرقشدگی، ۷۴ نفر در اثر سوختگی، ۴۶ نفر بر اثر سرمازدگی، ۱۴ نفر بر اثر برقگرفتگی و ۳۴ نفر نیز بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادهاند.
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