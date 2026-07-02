  1. استانها
  2. همدان
۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

فوت ۴ نفر بر اثر برق‌گرفتگی در سه ماه نخست سال در همدان

فوت ۴ نفر بر اثر برق‌گرفتگی در سه ماه نخست سال در همدان

همدان-مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: در سه ماه نخست سال جاری ۴ مورد فوت ناشی از برق‌گرفتگی ثبت شده در حالی که این رقم در سه‌ماهه نخست سال گذشته ۳ مورد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش کولرهای آبی در وقوع بخش عمده حوادث برق‌گرفتگی خانگی در فصل تابستان گفت: محیط مرطوب داخل کولر و تماس مستقیم آب با بدنه فلزی، شدت جریان برق را افزایش می‌دهد و بی‌احتیاطی هنگام سرویس یا تعویض پوشال‌ها، خطر شوک الکتریکی و ایست قلبی را بالا می‌برد.

وی تاکید کرد: شهروندان هنگام راه‌اندازی کولرهای آبی و گازی، در صورت نداشتن مهارت لازم از تکنسین‌های فنی استفاده کنند و در صورت انجام عملیات به‌صورت شخصی، قطع کامل جریان برق از طریق فیوز را پیش از هر اقدامی بررسی کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان ادامه داد: بررسی آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد برنامه‌های آموزشی و افزایش آگاهی عمومی در کاهش حوادث در استان همدان موثر بوده است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ در استان همدان ۱۶ نفر بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند که این تعداد در سال گذشته با کاهش ۴۳.۷۵ درصدی به ۹ نفر رسید.

مالمیر افزود: با وجود روند کاهشی آمارهای حوادث سه‌ماهه نخست سال جاری بیانگر لزوم هوشیاری بیشتر است چراکه در سه ماه نخست سال جاری ۴ مورد فوت ناشی از برق‌گرفتگی ثبت شده در حالی که این رقم در سه‌ماهه نخست سال گذشته ۳ مورد بوده است.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی گفت: آمار سه‌ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد کوچک‌ترین غفلت می‌تواند روند کاهشی سال گذشته را متوقف کند و از شهروندان درخواست می‌کنیم هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند تا شاهد حوادث ناگوار در فصل تابستان نباشیم.

کد مطلب 6877488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها