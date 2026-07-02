به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش کولرهای آبی در وقوع بخش عمده حوادث برق‌گرفتگی خانگی در فصل تابستان گفت: محیط مرطوب داخل کولر و تماس مستقیم آب با بدنه فلزی، شدت جریان برق را افزایش می‌دهد و بی‌احتیاطی هنگام سرویس یا تعویض پوشال‌ها، خطر شوک الکتریکی و ایست قلبی را بالا می‌برد.

وی تاکید کرد: شهروندان هنگام راه‌اندازی کولرهای آبی و گازی، در صورت نداشتن مهارت لازم از تکنسین‌های فنی استفاده کنند و در صورت انجام عملیات به‌صورت شخصی، قطع کامل جریان برق از طریق فیوز را پیش از هر اقدامی بررسی کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان ادامه داد: بررسی آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد برنامه‌های آموزشی و افزایش آگاهی عمومی در کاهش حوادث در استان همدان موثر بوده است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ در استان همدان ۱۶ نفر بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند که این تعداد در سال گذشته با کاهش ۴۳.۷۵ درصدی به ۹ نفر رسید.

مالمیر افزود: با وجود روند کاهشی آمارهای حوادث سه‌ماهه نخست سال جاری بیانگر لزوم هوشیاری بیشتر است چراکه در سه ماه نخست سال جاری ۴ مورد فوت ناشی از برق‌گرفتگی ثبت شده در حالی که این رقم در سه‌ماهه نخست سال گذشته ۳ مورد بوده است.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی گفت: آمار سه‌ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد کوچک‌ترین غفلت می‌تواند روند کاهشی سال گذشته را متوقف کند و از شهروندان درخواست می‌کنیم هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند تا شاهد حوادث ناگوار در فصل تابستان نباشیم.