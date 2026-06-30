کشف ۲۴۶ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس قم و اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری اظهار داشت: در پی تعامل اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم، مبنی بر حمل و جابه‌جایی محموله مواد مخدر توسط قاچاقچیان از عوارضی کاشان به سمت قم، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم قرار گرفت.



وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی به محورهای مواصلاتی استان اعزام شدند و خودروی مورد نظر را تحت نظر قرار دادند. این خودرو در حالی که با دور زدن و حرکت در خلاف جهت، قصد خروج از آزادراه و فرار را داشت، توسط مأموران متوقف شد و در بازرسی از آن، ۲۴۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: در ادامه این عملیات، خودروی اسکورت محموله مواد مخدر نیز در کمربندی امام علی (ع) شناسایی و راننده آن دستگیر شد. در نهایت هر دو خودرو توقیف و به یگان انتظامی منتقل شدند.