محکومیت ۸ متخلف برداشت شن و ماسه در آستارا

محمدرضا سلامیریک در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور احکام قضایی برای چند متخلف باسابقه حوزه انفال خبر داد و گفت: این افراد طی سالهای گذشته با اتکا به ماشینآلات سنگین و ایجاد حاشیه امن کاری، بارها به عرصههای ملی تعرض کرده و در بستر رودخانهها و اراضی جنگلی ساحلی اقدام به تخریب گسترده کرده بودند.
وی با اشاره به آخرین اقدامات قضایی افزود: با طرح شکایت اداره حفاظت محیطزیست و برخورد قاطع دستگاه قضایی، ۸ متخلف برداشت شن و ماسه در سهماهه نخست سال جاری به جزای نقدی و اعاده به وضع سابق اراضی تخریبی محکوم شدند؛ حکمی که به گفته وی نقطهعطفی در برخورد با غارتگران انفال عمومی و تضییعکنندگان حقوق مردم محسوب میشود.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آستارا تصریح کرد: اداره حفاظت محیطزیست آستارا ضمن قدردانی از دستگاه قضایی، به تمامی تخریبکنندگان محیطزیست هشدار میدهد که یگانهای حفاظت محیطزیست، منابع طبیعی و منابع آب شهرستان با شدت و دقت بیشتری فعالیت خواهند کرد و با اتکا به رویکرد قاطع قضات شهرستان، با هرگونه بزه مشابه برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به پیامدهای برداشت غیرمجاز شن و ماسه از سواحل و رودخانهها گفت: این اقدام علاوه بر تخریب پروفیل رودخانهها، موجب برهمزدن بستر زمین و ایجاد اختلال جدی در زیستبوم آبزیان میشود؛ بهگونهای که امکان تخمریزی ماهیان ارزشمند دریای خزر را سلب کرده و ادامه حیات آنها را با تهدید جدی مواجه میکند.
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