تثیت جایگاه دومی تیم ملی بسکتبال در گروه C/گام رو به جلو درمسیر جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت های بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، شامگاه یکشنبه (۸ تیر) ۴ دیدار معوقه از گروه های C و D قاره آسیا برگزار شد. در یکی از این دیدارها که به میزبانی امان اردن برگزار شد، تیم ملی بسکتبال ایران برابر سوریه قرار گرفت و موفق به شکست ۷۲ بر ۶۸ این تیم شد.

این دیدار از گروه C برگزار شد، در دیگر دیدار معوقه این گروه هم اردن مقابل عراق صاحب برتری ۱۰۸ بر ۵۹ شد.

این نتایج در حالی رقم خورد که پیش از برگزاری این دیدارها، تیم ملی بسکتبال ایران به واسطه دو برد برابر عراق در پنجره نخست و شکست برابر اردن در اولین دیدار پنجره دوم، با ۵ امتیاز در رده دوم قرار داشت و اردنی ها با ۳ برد برابر سوریه و عراق و بدون باخت صدرنشین بودند.

با توجه به نتایج به دست آمده در دیدارهای معوقه، جایگاه اردن و ایران و همچنین سوریه و عراق در جدول رده بندی گروه C تغییر نکرد اما آنچه مسلم است، تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر سوریه، گام رو به جلویی در گروه خود برای هموارتر کردن مسیر صعود به جام جهانی برداشت.

جدول رده بندی گروه C رقابت های انتخابی جام جهانی بعد از برگزاری دیدارهای معوقه پنجره دوم اینگونه است:

رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ بسکتبال در قاره آسیا از پنجشنبه (۱۱ تیر) وارد پنجره سوم می شود. در این پنجره، تیم ملی ایران دیدارهای برگشت برابر اردن و سوریه را برگزار خواهد کرد. برنامه این دیدارهای به این شرح است:

پنجشنبه ۱۱ تیر

* ایران - اردن (ساعت ۲۰ - اردن)

یکشنبه ۱۴ تیر

* ایران - سوریه (ساعت۱۷ - اردن)

رقابت های انتخابی جام جهانی بسکتبال در قاره آسیا با حضور ۱۶ تیم و در گروه ۴ گروه ۴ تیمی پیگیری می شود. در پایان دیدارهای پنجره سوم، تیم های اول تا سوم هر گروه راهی مرحله دوم می شوند.

در این مرحله، تیم های اول تا سوم گروه های A و C در گروه E قرار می گیرند و تیم های اول تا سوم گروه های B و D هم در گروه F قرار می گیرند. این تیم ها با احتساب برد و باخت های خود در پنجره های اول تا سوم، دیدارهای شان را در مرحله دوم پیگیری می کنند.