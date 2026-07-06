صعود بسکتبال ایران با صدرنشینی/ اعلام برنامه دیدارهای مرحله دوم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ که از سال گذشته با حضور ۱۶ تیم در قاره آسیا آغاز شد، امروز (دوشنبه ۱۵ تیر) با برگزاری دیدارهای دوم پنجره سوم در این قاره به پایان می رسد و طی آن وضعیت تیم ها برای مرحله دوم مشخص و نهایی خواهد شد.

تیم ملی بسکتبال ایران که در گروه C مرحله نخست انتخابی جام جهانی قرار داشت، شامگاه یکشنبه با برگزاری دیدار برگشت برابر سوریه که با برد همراه بود، به کار خود در این مرحله از مسابقات پایان داد. تیم کشورمان در این مرحله از مسابقات تنها مقابل اردن در دیدار رفت برابر این تیم که اسفند سال گذشته در بیروت برگزار شد، متحمل شکست شد اما در سایر دیدارهای رفت و برگشت برابر عراق، سوریه و اردن (دیدار برگشت) به برتری دست یافت.

بدین ترتیب، تیم ملی بسکتبال ایران صدرنشین گروه C شد و همراه با تیم های اردن و سوریه که در رده های دوم و سوم ایستادند به مرحله دوم راه یافت.

دیدارهای گروه D در مرحله نخست انتخابی نیز به طور کامل به پایان رسیده است. از این گروه لبنان، قطر و قزاقستان به عنوان تیم های اول تا سوم راهی مرحله دوم شده اند. پرونده دیدارهای دو گروه A و B امروز با برگزاری دیدارهای دوم پنجره سوم بسته خواهد شد. این در حالی است که صعود تیم های استرالیا، نیوزلند، فیلیپین (گروه A) همراه با ژاپن، کره جنوبی و چین تایپه (گروه B) قطعی شده است اما نتایج دیدارهای امروز، رده بندی آنها را نهایی می کند.

رده بندی گروه های چهارگانه انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ پیش از دیدارهای امروز به این شرح است:

مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ بسکتبال در قاره آسیا با حضور سه تیم برتر هر یک از گروه های چهارگانه مرحله نخست برگزار می شود. بدین ترتیب در این مرحله از مسابقات ۱۲ تیم حضور خواهند داشت که در دو گروه E و F با هم رقابت می کنند.

بر اساس برنامه اعلام شده، تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان صدرنشین گروه C در گروه E با تیم های دوم و سوم گروه C و تیم های اول تا سوم گروه A که استرالیا، نیوزیلند و فیلیپین هستند، دیدار خواهد داشت و تیم های اول تا سوم دو گروه B و D هم در گروه F با هم دیدار خواهند داشت.

جدول تیم های حاضر در این دو گروه به این شرح است:

دیدارهای مرحله دوم انتخابی جام جهانی بسکتبال از ۵ شهریور آغاز می شود. در این مرحله از مسابقات نتایج دیدارهای مرحله اول محاسبه خواهد شد و تیم‌های صعود کننده تنها مقابل تیم‌های گروه دیگر قرار خواهند گرفت.

تیم ملی بسکتبال ایران نخستین دیدار خود در مرحله دوم انتخابی جام جهانی را ۶ شهریور برگزار می کند. برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال ایران در این مرحله به این شرح استک

جمعه ۶ شهریور

* ایران - تیم دوم گروه A (احتمالا نیوزلند)

یکشنبه ۸ شهریور

* ایران - تیم سوم گروه A(احتمالا فیلیپین)

جمعه ۶ آذر

* ایران - تیم اول گروه A (استرالیا)

دوشنبه ۹ آذر

* ایران - تیم سوم گروه A(احتمالا فیلیپین)

پنجشنبه ۶ اسفند

* ایران - تیم دوم گروه A (احتمالا نیوزلند)

یکشنبه ۹ اسفند

* ایران - تیم اول گروه A (استرالیا)

در پایان مرحله دوم انتخابی مسابقات بسکتبال جام جهانی 2027، ۳ تیم برتر هر یک از گروه های E و F و تیم برتر چهارم در بین ۲ گروه، راهی جام جهانی ۲۰۲۷ بسکتبال در قطر خواهند شد.