ایران - اردن؛ تقابل کلیدی برای رسیدن به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ بسکتبال در قاره آسیا از امروز (پنجشنبه ۱۱ تیر) وارد پنجره سوم می شود؛ جائیکه تیم ملی بسکتبال ایران در گروه C باید برگزارکننده دو دیدار برگشت برابر اردن و سوریه باشد.

نخستین دیدار تیم ملی بسکتبال در پنجره سوم انتخابی جام جهانی شامگاه پنجشنبه برابر اردن برگزار می شود. تیمی که با ۴ پیروزی از دو پنجره قبلی برابر تیم های عراق (۲ بازی)، ایران و سوریه صدرنشین جدول رده بندی گروه C است.

اردن تنها تیم بدون باخت این گروه است. تیم ملی بسکتبال ایران تنها باخت خود در دو پنجره قبلی را برابر همین تیم اردن (۷۳ به ۶۰) متحمل شد و به همین دلیل با یک امتیاز کمتر در رده دوم ایستاده است.

ملی پوشان کشورمان که همین سه روز پیش با پیروزی در دیدار معوقه برابر سوریه گام رو به جلویی در مسیر صعود به جام جهانی برداشتند، امیدوارند بتوانند با شکست اردن در دیدار شامگاه پنجشنبه، یک گام بلند دیگر در این مسیر برداشته و حتی بتوانند صدر جدول رده بندی را از آن خود کنند اگرچه کفه برتری شرایط برای این بازی به نفع اردنی ها سنگینی می کند حداقل به این دلیل که آنها میزبان هستند و بازی در حضور تماشاگران شان برگزار می شود بر خلاف ایران که از حق میزبانی خود در هیچ یک از دیدارهای گذشته اش نتوانست استفاده کند.

البته بسکتبال ایران در دیدارهای اخیر برابر اردن بیشتر برنده بوده تا بازنده طوریکه از ۹ تقابل قبلی دو تیم، ۶ برد سهم ایران شده و اردنی ها تنها ۳ بار صاحب برتری شدند اما آنها برای این دیدار علاوه بر امتیاز میزبانی، روی «جیلن هریس» بازیکن آمریکایی الاصل خود حساب ویژه ای باز کرده اند؛ بازیکن ۲۷ ساله ای که با میانگین ۲۹ امتیاز در ۴ بازی گذشته، صاحب بهترین آمار است.

با همه اینها تیم ملی بسکتبال امیدوار است بتواند در دیدار برگشت برابر اردن پیروز شود و تنها با یک باخت در کارنامه، آماده آخرین دیدار خود در این گروه شود که برابر سوریه برگزار خواهد شد.

هر دو دیدار تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره سوم انتخابی جام جهانی در ورزشگاه شاهزاده حمزه امان اردن برگزار خواهد شد.

برنامه دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران برابر اردن و سوریه به این شرح است:

پنجشنبه ۱۱ تیر

* ایران - اردن (ساعت ۲۰ - امان اردن)

یکشنبه ۱۴ تیر

* ایران - سوریه (ساعت ۱۷ - امان اردن)

جدول رده بندی گروه C رقابت های انتخابی جام جهانی تا پیش از برگزاری دیدارهای پنجره سوم به این شرح است:

رقابت های انتخابی جام جهانی بسکتبال در قاره آسیا با حضور ۱۶ تیم و در گروه ۴ گروه ۴ تیمی پیگیری می شود. در پایان دیدارهای پنجره سوم، تیم های اول تا سوم هر گروه راهی مرحله دوم می شوند.

در این مرحله، تیم های اول تا سوم گروه های A و C در گروه E قرار می گیرند و تیم های اول تا سوم گروه های B و D هم در گروه F قرار می گیرند. این تیم ها با احتساب برد و باخت های خود در پنجره های اول تا سوم، دیدارهای شان را در مرحله دوم پیگیری می کنند.