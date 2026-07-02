اردن در دیدار خانگی مغلوب تیم ملی بسکتبال ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم های ملی بسکتبال ایران و اردن در رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، شامگاه پنجشنبه (۱۱ تیر) و از پنجره سوم این مسابقات در امان برگزار شد.

در این دیدار، ملی پوشان بسکتبال ایران با نتیجه ٦٧ بر ٤٩ برابر حریف خود به برتری دست یافتند. آنها در دیدار رفت برابر اردن که اسفندسال گذشته و در پنجره دوم برگزار شد متحمل شکست شده بودند.

تیم ملی بسکتبال در کوارترهای اول تا سوم دیدار برابر اردن به ترتیب با نتایج ١٧ بر ١١، ١٢ بر ١١ و ٢٣ بر ٨ صاحب برتری شد و تنها نتیجه کوارتر پایانی را ١٩ به ١٥ واگذار کرد.

پیروزی برابر اردن، چهارمین برد تیم ملی بسکتبال در رقابت های انتخابی جام جهانی است. ملی پوشان بسکتبال ایران در پنجره نخست این مسابقات هر دو دیدار برابر عراق را با برد پشت سر گذاشتند، آنها بعد از شکست به اردن در پنجره دوم، در دیگر دیدار آن پنجره که سه روز پیش مقابل سوریه والبته بعد از ۴ ماه تاخیر برگزار شد، به برتری دست یافتند.

با برد شامگاه پنجشنبه برابر اردن، تیم ملی بسکتبال در گروه C ٩ امتیازی شد.

تیم ملی بسکتبال ایران یکشنبه (۱۴ تیر) دومین دیدار خود در پنجره سوم انتخابی جام جهانی را برابر سوریه برگزار می کند. با برگزاری دیدار برابر سوریه، پرونده بسکتبال ایران در دور نخست انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ بسته خواهد شد.

رقابت های انتخابی جام جهانی بسکتبال در قاره آسیا با حضور ۱۶ تیم و در گروه ۴ گروه ۴ تیمی پیگیری می شود. در پایان دیدارهای پنجره سوم، تیم های اول تا سوم هر گروه راهی مرحله دوم می شوند.

در این مرحله، تیم های اول تا سوم گروه های A و C در گروه E قرار می گیرند و تیم های اول تا سوم گروه های B و D هم در گروه F قرار می گیرند. این تیم ها با احتساب برد و باخت های خود در پنجره های اول تا سوم، دیدارهای شان را در مرحله دوم پیگیری می کنند.