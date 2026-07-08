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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷؛

۶دیدار تیم ملی بسکتبال برای جهانی شدن/نیوزیلند اولین حریف مرحله دوم شد

۶دیدار تیم ملی بسکتبال برای جهانی شدن/نیوزیلند اولین حریف مرحله دوم شد

بر اساس برنامه نهایی اعلام شده برای مرحله دوم رقابت های بسکتبال انتخابی جام جهانی، تیم ملی ایران نخستین دیدار این مرحله را شهریورماه برابر نیوزیلند برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری دیدارهای دوم و آخر پنجره سوم انتخابی جام جهانی از گروه های A و B که با پیروزی تیم های استرالیا برابر فیلیپین و نیوزلند برابر گوام (گروه A) و همچنین برتری تیم های چین و کره جنوبی برابر چین تایپه و ژاپن همراه بود، پرونده مرحله نخست این رقابت ها بسته شد.

مرحله نخست انتخابی جام جهانی با حضور ۱۶ تیم و در ۴ گروه ۴ تیمی برگزار شد. با پایان دیدارهای این مرحله و نهایی شدن سه تیم های صعود کرده از هر مرحله، گروه بندی و جایگاه تیم ها در مرحله دوم مشخص شد.

بر این اساس، تیم ملی بسکتبال که پیش از این حضورش در گروه E و همگروهی با استرالیا، نیوزلند، فیلیپین به عنوان تیم های اول تا سوم گروه A همراه با اردن و سوریه همگروه هایش در گروه C مرحله نخست مسجل شده بود، جایگاه دوم این گروه را به خود اختصاص داد.

در مرحله دوم انتخابی جام جهانی، نتایج دیدارهای مرحله اول محاسبه خواهد شد و تیم‌های صعود کننده تنها مقابل تیم‌های گروه دیگر قرار خواهند گرفت.

بر این اساس، در گروه E استرالیا که مرحله نخست را بدون باخت به پایان رساند با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیم ملی بسکتبال ایران که در مرحله نخست نتیجه دیدار رفت برابر اردن را واگذار کرد و در سایر دیدارها پیروز شد، با یک امتیاز کمتر دوم است.

گروه بندی و جایگاه تیم ها در مرحله دوم مسابقات بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ در قاره آسیا به این شرح است:

۶دیدار تیم ملی بسکتبال برای جهانی شدن/نیوزیلند اولین حریف مرحله دوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله دوم انتخابی جام جهانی بسکتبال از ۵ شهریور آغاز می شود و تیم ملی بسکتبال ایران نخستین دیدار خود در مرحله دوم انتخابی جام جهانی را ۶ شهریور برگزار می کند.

نیوزیلند اولین حریف تیم ملی بسکتبال در مرحله دوم انتخابی جام جهانی است. برنامه کامل دیدارهای این تیم در این مرحله به این شرح است:

جمعه ۶ شهریور
* ایران - نیوزیلند

یکشنبه ۸ شهریور
* ایران - فیلیپین

جمعه ۶ آذر
* ایران - استرالیا

دوشنبه ۹ آذر
* ایران - فیلیپین

پنجشنبه ۶ اسفند
* ایران - نیوزیلند

یکشنبه ۹ اسفند
* ایران - استرالیا

در پایان مرحله دوم انتخابی مسابقات بسکتبال جام جهانی ۲۰۲۷، ۳ تیم برتر هر یک از گروه های E و F و تیم برتر چهارم در بین ۲ گروه، راهی جام جهانی ۲۰۲۷ بسکتبال در قطر خواهند شد.

کد مطلب 6882230
زینب حاجی حسینی

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