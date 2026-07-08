۶دیدار تیم ملی بسکتبال برای جهانی شدن/نیوزیلند اولین حریف مرحله دوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری دیدارهای دوم و آخر پنجره سوم انتخابی جام جهانی از گروه های A و B که با پیروزی تیم های استرالیا برابر فیلیپین و نیوزلند برابر گوام (گروه A) و همچنین برتری تیم های چین و کره جنوبی برابر چین تایپه و ژاپن همراه بود، پرونده مرحله نخست این رقابت ها بسته شد.

مرحله نخست انتخابی جام جهانی با حضور ۱۶ تیم و در ۴ گروه ۴ تیمی برگزار شد. با پایان دیدارهای این مرحله و نهایی شدن سه تیم های صعود کرده از هر مرحله، گروه بندی و جایگاه تیم ها در مرحله دوم مشخص شد.

بر این اساس، تیم ملی بسکتبال که پیش از این حضورش در گروه E و همگروهی با استرالیا، نیوزلند، فیلیپین به عنوان تیم های اول تا سوم گروه A همراه با اردن و سوریه همگروه هایش در گروه C مرحله نخست مسجل شده بود، جایگاه دوم این گروه را به خود اختصاص داد.

در مرحله دوم انتخابی جام جهانی، نتایج دیدارهای مرحله اول محاسبه خواهد شد و تیم‌های صعود کننده تنها مقابل تیم‌های گروه دیگر قرار خواهند گرفت.

بر این اساس، در گروه E استرالیا که مرحله نخست را بدون باخت به پایان رساند با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیم ملی بسکتبال ایران که در مرحله نخست نتیجه دیدار رفت برابر اردن را واگذار کرد و در سایر دیدارها پیروز شد، با یک امتیاز کمتر دوم است.

گروه بندی و جایگاه تیم ها در مرحله دوم مسابقات بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ در قاره آسیا به این شرح است:

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله دوم انتخابی جام جهانی بسکتبال از ۵ شهریور آغاز می شود و تیم ملی بسکتبال ایران نخستین دیدار خود در مرحله دوم انتخابی جام جهانی را ۶ شهریور برگزار می کند.

نیوزیلند اولین حریف تیم ملی بسکتبال در مرحله دوم انتخابی جام جهانی است. برنامه کامل دیدارهای این تیم در این مرحله به این شرح است:

جمعه ۶ شهریور

* ایران - نیوزیلند

یکشنبه ۸ شهریور

* ایران - فیلیپین

جمعه ۶ آذر

* ایران - استرالیا

دوشنبه ۹ آذر

* ایران - فیلیپین

پنجشنبه ۶ اسفند

* ایران - نیوزیلند

یکشنبه ۹ اسفند

* ایران - استرالیا

در پایان مرحله دوم انتخابی مسابقات بسکتبال جام جهانی ۲۰۲۷، ۳ تیم برتر هر یک از گروه های E و F و تیم برتر چهارم در بین ۲ گروه، راهی جام جهانی ۲۰۲۷ بسکتبال در قطر خواهند شد.