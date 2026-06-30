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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

با انتشار پیامی صورت گرفت؛

خداحافظی یک بازیکن از تیم فوتبال گل‌گهر برای پیوستن به پرسپولیس

خداحافظی یک بازیکن از تیم فوتبال گل‌گهر برای پیوستن به پرسپولیس

مهدی تیکدری پس از پنج فصل حضور در گل‌گهر سیرجان با انتشار پیامی از این باشگاه خداحافظی کرد تا مراحل نهایی انتقال خود به پرسپولیس را دنبال کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تیکدری پس از پنج فصل حضور در تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان با انتشار پیامی در اینستاگرام از هواداران و اعضای این باشگاه خداحافظی کرد تا خود را برای فصل جدید فوتبال ایران آماده کند.

این بازیکن که طی سال‌های اخیر یکی از بازیکنان اصلی گل‌گهر به شمار می‌رفت، با پایان همکاری خود با نماینده سیرجان در آستانه حضور در پرسپولیس قرار گرفته است.

وی برای حضور در پرسپولیس با مدیران این باشگاه به توافقات اولیه دست یافته و در فهرست نخستین خریدهای تابستانی سرخپوشان قرار دارد.

با این حال مدیران پرسپولیس تصمیم گرفته‌اند ابتدا وضعیت نیمکت و کادر فنی این تیم را مشخص کنند و پس از تعیین تکلیف سرمربی، قرارداد رسمی دو ساله با این بازیکن را نهایی کنند تا از تیکدری رونمایی داشته باشند.

کد مطلب 6875064

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