دعوت پرسپولیس از مردم برای شرکت در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در پیامی از تمامی هواداران و خانوادههای پرسپولیسی دعوت کرد تا جهت حضور یکپارچه در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضوری پرشور داشته باشند.
در این پیام آمده است:
به نام خداوند بخشندهی مهربان
باشگاه فرهنگی‑ورزشی پرسپولیس، به عنوان یکی از کهنترین و پرمخاطبترین نهادهای ورزشی ایران، خود را همواره بخشی از سرمایهی اجتماعی این مرزوبوم میداند. امروز که ملت ایران در سوگ از دست دادن رهبر شهید خود، آیتالله العظمی سید علی خامنهای، به عزای عمومی نشسته است، این خانوادهی بزرگ سرخپوشان نیز همچون همیشه در کنار مردم و در صفوف متحد آنان جای خواهد گرفت.
در همین راستا مدیرعامل، هیئت مدیره، کادر فنی، پیشکسوتان، بازیکنان و تمامی کارکنان باشگاه پرسپولیس، با افتخار و فروتنی تمام، از تمامی جامعهی ورزش و فوتبال کشور، اصحاب رسانهی ورزشی، پیشکسوتان، مربیان، داوران، ورزشکاران رشتههای مختلف و به ویژه از هواداران وفادار و ولایتمدار پرسپولیس دعوت به عمل میآوریم تا با حضور منسجم، پرشور و همدلانهی خود در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بار دیگر نشان دهند که ورزش ایران، در کنار غیرت و حماسه، همواره در بزنگاههای تاریخی پای آرمانهای ملی و ارزشهای اسلامی ایستاده است.
این حضور بینظیر، نمادی از همبستگی ملی، وفاداری به میراث شهدا و پاسداشت عزت و استقلال ایران عزیز خواهد بود. بیگمان، جامعهی ورزش و فوتبال با این اقدام متحدانه، پیام روشنی به جهانیان میفرستد که ایران سربلند، با وجود همهی فشارها و دشمنیها، با اتحاد فرزندان خود، استوارتر از همیشه در مسیر عزت و سربلندی گام برمیدارد.
از تمامی عزیزان دعوت میشود با رعایت نظم، هماهنگی و شئونات این مراسم حماسی و اندوهناک، در صفوف به هم پیوسته، ارادت خود را به مقام شامخ رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.
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