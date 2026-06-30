خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: در کنار همه نقدهایی که از نظر فنی به تیم ملی وارد است باید به نقاط مثبت و اتفاقات «خوشایند» هم پرداخت. جایی که ایران توانست با اتحاد و همدلی بازیکنانش و حمایت تماشاگران «محبوبیتی» جهان پیدا کند و کاری کند که بزرگان فوتبال دنیا در مورد تیم ملی صحبت کنند.

تیم ملی فوتبال ایران هر چند مثل ادوار گذشته نتوانست از مرحله مقدماتی به دور حذفی رقابت های جام جهانی صعود کند اما در برخی موارد توانست شرایطی بهتر و ماندگارتر از ادوار گذشته را رقم بزند.

اولین دوره بدون شکست

ملی پوشان کشورمان که انتظار می رفت با پیروزی برابر نیوزیلند زمینه صعود به مرحله بعد را فراهم کنند، با تساوی برابر این حریف نه چندان مطرح در همان بازی نخست شانس صعود خود را کاهش دادند اما در پایان بدون شکست در مرحله مقدماتی از دور رقابت ها کنار رفتند. این برای نخستین بار است که تیم ملی ایران در هفت دوره حضورش در جام جهانی شکستی را تجربه نکرد.

اتحاد و همدلی مثالزدنی بازیکنان

شرایطی که برای کشور به واسطه جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا رقم خورده بود، انگیزه و انرژی بازیکنان را دوچندان کرده بود تا برای افراشته شدن پرچم ایران و دفاع از نام و اعتبار کشور، تلاششان را در زمین بیشتر کنند. همین انگیزه اتحاد و همدلی مثالزدنی را در بین بازیکنان و اعضای کادر فنی ایجاد کرده بود که در کمتر دوره ای تیم ملی اینچنین کم حاشیه و متحد دیده شده بود.

تماشاگران ایرانی معادلات را تغییر دادند

یکی از دغدغه های مسئولان فوتبال برای حضور تیم ملی در جام جهانی، فضاسازی معاندین بود که تصور می شد با حضور پرتعدادشان در ورزشگاه بخواهند شرایط روانی را برای تیم ملی سخت و غیرقابل تحمل کنند اما حضور پرتعداد ایرانیان وطن دوست و حمایتی که از تیم ملی کردند معادلات را تغییر داد و از همان بازی اول شرایط روحی بازیکنان را دگرگون کرد. این حمایت ها تاثیرخودش را در بازی دوم و سوم گذاشت و ملی پوشان با خودباوری بیشتری به میدان رفتند.

سه «بهترین» از تیم ملی ایران

در ۶ دوره ای که تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی رفته بود، هیچ دیداری نبود که بهترین بازیکن زمین از تیم ملی ایران انتخاب شود اما در هفتمین حضور این معادله به طور کلی تغییر کرد و یک اتفاق تاریخی و ماندگار رقم خورد و در هر سه بازی بهترین بازیکن زمین از تیم ملی ایران انتخاب شد. دوبار رامین رضائیان و یک بار علیرضا بیرانوند عنوان بهترین بازیکن را به خود اختصاص دادند تا از این حیث هم تیم ملی اتفاق مثبت و ماندگاری را رقم بزند.

بدون شکست بودن با کادر ایرانی

یکی دیگر از اتفاقات مثبت تیم ملی فوتبال ایران در این دوره حضور کادر فنی متشکل از مربیان ایرانی بود که هر چند نتوانستند با ۴۸ تیمی بودن هم تیم ملی را به دور بعد برسانند اما بدون شکست مسابقات را به پایان رساندند. امیر قلعه نویی با همه انتقاداتی که به او وارد می شود و نقایصی که در کارش وجود دارد، توانست نام خود را در جام جهانی ثبت کند. او تنها سرمربی ایرانی است که در جام جهانی شکستی نداشته است. البته در کادر فنی تیم ملی مربی دروازه بانان خارجی بود اما سایر اعضای کادر فنی ایرانی بودند.

با تمام وجود «پای ایران»

مهمترین اتفاقی که ملی پوشان کشورمان رقم زدند «پای ایران» بودن تمام بازیکنان و اعضای کادر فنی و حتی تماشاگران و هواداران تیم ملی بود. برخلاف دوره گذشته که برخی بازیکنان تحت تاثیر شیطنت های خارجی نشینان قرار گرفته بودند، در این دوره بازیکنان تمام قد «پای ایران» ایستادند و اجازه هیچگونه حاشیه سازی ندادند. این یکی از بهترین اتفاقات حضور هفتم ایران در جام جهانی بود.