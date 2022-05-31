وسایل جدید اطفاء حریق به یگان حفاظت منابع طبیعی استان سمنان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عبدوس صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی منابع طبیعی سمنان با اشاره به تجهیز یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به وسایل جدید اطفا حریق، ابراز کرد: سه دستگاه موتورسیکلت مناسب برای گشت و مراقبت و برخی از اقلام انفرادی و گروهی مربوط به اطفا حریق ارسالی به تجهیزات حفاظتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزوده شده است.

وی با بیان اینکه استفاده از این موتورسیکلت‌های و تجهیزات انفرادی و گروهی می‌تواند زمان عزیمت به مناطق برای عملیات مقابله با آتش سوزی، تخریب و تصرف اراضی طبیعی را کاهش دهد، تاکید کرد: دسترسی به مناطق صعب‌العبور و افزایش سرعت عمل مأموران یگان حفاظت را در انجام مأموریت‌ها و مهار آتش سوزی افزایش خواهد یافت.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان سمنان از تجهیز مأموران یگان حفاظت این اداره کل به چندین دستگاه پاورت جت، دستگاه دمنده، فلکس بک، آتش کوب و … برای مهار آتش سوزی احتمالی در مراتع و جنگل‌های استان خبر داد.

عبدوس با بیان اینکه در مناطق بحرانی و نیمه بحرانی تفاهم نامه‌های حفاظتی و اطفای حریق با دهیاری‌های و شورای اسلامی روستاهای هدف امضا شده و این روستاها نیز به وسایل اولیه اطفای حریق مجهز شده‌اند، بیان کرد: با همکاری شورای اسلامی روستاهای واقع در مناطق بحرانی حریق تعداد ۱۲ پایگاه مردمی اطفای حریق احداث و تجهیز شده است.

وی افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی اقدامات پیشگیرانه ازجمله تشدید گشت زنی و مراقبت‌ها، آمادگی کامل یگان حفاظت برای مقابله هر نوع آتش سوزی عمدی و غیرعمدی در جنگل‌ها و مراتع و همراه با تجهیز یگان حفاظت به امکانات و وسایل اطفای حریق را در دستور کار دارد.