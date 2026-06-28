فردیس حلقه پشتیبانی تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهرستان فردیس به یکی از مهمترین کانونهای پشتیبانی و خدمترسانی به زائران تبدیل شده است؛ شهرستانی که این روزها دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان، مساجد، موکبها و گروههای مردمی آن برای میزبانی و اعزام هزاران زائر در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تنها یک آئین ملی و مذهبی نیست، بلکه عملیاتی گسترده در حوزه اسکان، حملونقل، تغذیه، خدمات شهری، امدادرسانی و مدیریت جمعیت محسوب میشود؛ موضوعی که ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و ظرفیتهای مردمی را بیش از گذشته آشکار کرده است.
در این میان، استان البرز به دلیل نزدیکی به پایتخت به عنوان استان معین تهران تعیین شده و بخشی از مسئولیت پشتیبانی از زائران را برعهده گرفته است. شهرستان فردیس نیز به واسطه موقعیت جغرافیایی خود یکی از نقاط مهم این مأموریت محسوب میشود.
آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی
فرماندار فردیس در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری مراسم تشییع با تأکید بر اهمیت این رویداد گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، تمامی دستگاهها باید با حداکثر ظرفیت در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم مشارکت داشته باشند.
حسین شیزرپور همچنین از آمادهباش کامل مدیران و مسئولان اجرایی شهرستان خبر داد و افزود: بر اساس ابلاغیه صادر شده، تمامی مدیران دستگاههای اجرایی، معاونین و مدیران مالی تا پایان مراسم تشییع در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و هرگونه مرخصی صرفاً با هماهنگی ستاد انجام خواهد شد.
این تصمیم نشان میدهد مدیریت شهرستان تلاش دارد تمامی ظرفیتهای اجرایی را برای روزهای منتهی به مراسم و زمان برگزاری آن به میدان بیاورد تا خللی در روند خدمترسانی ایجاد نشود.
فردیس حلقه پشتیبانی تشییع میلیونی
در کنار اقدامات اجرایی، برنامهریزی برای مدیریت جمعیت میلیونی زائران نیز در دستور کار قرار گرفته است.
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام رضا (ع) فردیس با اشاره به ابعاد این رویداد اظهار کرد: بر اساس تخمینهای اولیه، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در مراسم تشییع در تهران حضور خواهند داشت که این موضوع اهمیت آمادگی کامل و هماهنگی دقیق دستگاههای اجرایی را دوچندان میکند.
سرهنگ پاسدار جعفر فلاحنژاد افزود: استان البرز بهعنوان استان معین تهران تعیین شده و مأموریتهای مهمی در حوزه پشتیبانی، اسکان، خدماترسانی و اعزام زائران بر عهده شهرستانهای استان قرار گرفته است.
به گفته وی، بخشی از این مسئولیتها به شهرستان فردیس واگذار شده و برنامهریزیهای لازم برای اجرای آن در حال انجام است.
اسکان ۷ هزار زائر در فردیس
یکی از مهمترین مأموریتهای فردیس در این مراسم، موضوع اسکان زائران است.
فلاحنژاد در این خصوص گفت: در شهرستان فردیس ظرفیت اسکان حدود ۷ هزار نفر پیشبینی شده است که بر اساس سهمیه تعیینشده از سوی استان، بخشی از مهمانان استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در این شهرستان اسکان داده خواهند شد.
وی ادامه داد: اسکانها باید بهصورت منظم و بر اساس سامانههای ثبت و هماهنگی انجام شود تا زائران بدون مشکل از خدمات پیشبینی شده بهرهمند شوند.
در همین راستا فرماندار فردیس نیز از آمادهسازی زیرساختهای لازم برای اسکان و خدماترسانی خبر داد و گفت: تأمین برق تمامی مساجد، محلهای اسکان، موکبها و ستادهای پذیرایی باید بهصورت پایدار و بدون وقفه انجام شود. همچنین تأمین آب، مدیریت مخازن و ضدعفونی کامل آنها از الزامات اجرایی این برنامه است.
موکبها ایستگاههای خدمت در مسیر زائران
بخش دیگری از برنامهریزیهای انجام شده به استقرار موکبهای خدمترسان اختصاص دارد.
فرماندار فردیس در این خصوص اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، چهار موکب در مسیر اتوبان و یک موکب در جاده ملارد بهعنوان محل اصلی اسکان پیشبینی شده است. همچنین تمامی مساجد شهرستان بهعنوان پایگاههای پشتیبان در حالت آمادهباش قرار خواهند گرفت.
در همین حال فرمانده سپاه فردیس نیز گفت: چهار موکب اصلی در شهرستان فردیس پیشبینی شده که در دو سوی بزرگراه شهید فهمیده مستقر خواهند شد و بخشی از آنها به عنوان مواکب بدرقه فعالیت خواهند کرد.
استقرار این موکبها در مسیرهای پرتردد میتواند نقش مهمی در پذیرایی، استراحت و خدمترسانی به زائران ایفا کند.
اعزام ۱۵ هزار نفر از مردم فردیس
یکی دیگر از برنامههای مهم پیشبینی شده، اعزام گسترده شهروندان فردیسی به مراسم تشییع است.
فلاحنژاد با اشاره به این موضوع گفت: پیشبینی شده است حدود ۱۵ هزار نفر از مردم شریف شهرستان برای حضور در مراسم تشییع به تهران اعزام شوند.
وی افزود: برای این منظور حدود ۵۰ مسجد در سطح شهرستان بهعنوان پایگاههای اعزام فعال خواهند شد و از هر مسجد ظرفیت اعزام زائران با اتوبوسهای مشخص فراهم میشود.
این شبکه گسترده اعزام، امکان حضور سازمانیافته مردم در مراسم را فراهم خواهد کرد و از تمرکز جمعیت در نقاط محدود جلوگیری میکند.
نقش امداد و حملونقل در مدیریت مراسم
در رویدادی با این گستردگی، موضوع امدادرسانی و حملونقل از اهمیت ویژهای برخوردار است.
فرماندار فردیس در این زمینه گفت: اکیپهای هلالاحمر باید در تمامی موکبهای پیشبینی شده مستقر باشند و خدمات امدادی بهصورت مستمر ارائه دهند. همچنین در مسیر جاده ملارد تا میدان شهید سلطانی چندین پایگاه امدادی و خدمترسانی تجهیز خواهد شد.
از سوی دیگر، فرمانده سپاه فردیس از پیشبینی ظرفیت حملونقل ریلی خبر داد و افزود: ایستگاه مترو شهید سلطانی بهعنوان یکی از نقاط کلیدی جابهجایی زائران در نظر گرفته شده و هماهنگی لازم با مجموعه حملونقل ریلی انجام شده است.
بسیج همه ظرفیتها فردیس برای یک مراسم ملی
آنچه از مجموعه برنامههای اعلام شده برمیآید، تلاش برای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماتی و ظرفیتهای مردمی است.
فرماندار فردیس با تأکید بر استمرار جلسات هماهنگی اعلام کرده است که نشستهای ستاد به صورت روزانه برگزار خواهد شد تا روند اجرای مأموریتها با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
در مقابل، فرمانده سپاه فردیس نیز بر تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه اسکان، تغذیه، حملونقل و رسانه تأکید کرده و معتقد است تمامی اقدامات باید پیش از آغاز مراسم به مرحله اجرا برسد.
اکنون فردیس در آستانه یکی از مهمترین مأموریتهای اجرایی و مردمی خود قرار گرفته است؛ مأموریتی که از میزبانی هزاران زائر تا اعزام گسترده شهروندان و ارائه خدمات در مسیر تشییع را شامل میشود و موفقیت آن در گرو هماهنگی کامل دستگاهها و مشارکت مردم خواهد بود.
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