جایگزینی زندان با «کار اجتماعی» برای زنان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی نایبرئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در جلسه شورای اسلامی شهر تهران خواستار ایجاد همکاری گسترده میان مدیریت شهری و قوه قضاییه برای جایگزینی حبس با فعالیتهای اجتماعی درآمدزا شد.
نادعلی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در برخورد با محکومیتها، بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای شهرداری تهران برای ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان مددجو تاکید کرد.
وی با اشاره به مدلهای موفق مانند «مراکز کوثر»، پیشنهاد داد که به جای تمرکز صرف بر حبس و محدودیت، از مدل «جامعهپذیری» استفاده شود.
این عضو شورا در این خصوص اظهار داشت: یکی از فعالیتهایی که بین مدیریت شهری تهران و قوه قضاییه اتفاق افتاده، بحث طرح جامعهپذیری زنان است. در واقع، هدف این است که به جای محکومیتهای صرف در داخل زندان، از محکومیتهای رای باز استفاده شود تا زنان بتوانند در قالب فعالیتهای اجتماعی و درآمدزا، مانند مراکز کوثر شهرداری، ایفای نقش کنند.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با تأکید بر حمایت شورا از این رویکرد، افزود که این تغییر مدل میتواند افقهای جدیدی را در همکاریهای میانسازمانی باز کند تا به جای زندان، مسیر بازگشت به اجتماع هموار شود.
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