آمادگی فرهنگسراهای تهران برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد بدرقه و تشییع رهبر شهید در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان، معاونان و مدیران ارشد برگزار و آخرین هماهنگی‌ها برای اسکان زائران، اجرای برنامه‌های فرهنگی و خدمات‌رسانی به عزاداران بررسی شد.

در این نشست اعلام شد فرهنگسراها و مراکز فرهنگی پایتخت در چهار سطح برای اسکان زائران آماده می‌شوند و فضاهای مسقف، کتابخانه‌ها، کلاس‌های آموزشی و محوطه‌های روباز برای این منظور تجهیز خواهند شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۱۰ زائرشهر در فرهنگسراهای اشراق، فردوس، اندیشه، نوجوان، خاوران، بهمن، حاج قاسم، قرآن، امام (ره) و باغ‌موزه قصر پذیرای زائران خواهند بود. همچنین فرهنگسرای بهمن میزبان خانواده شهدای میناب، فرهنگسرای فردوس محل اسکان بانوان، فرهنگسرای مقاومت و پایداری ویژه مستندسازان و اهالی رسانه و فرهنگسرای اندیشه میزبان هنرمندان خواهد بود.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری شبانه‌روزی، اکران فیلم، نشست‌های کتابخوانی، برنامه‌های ویژه کودکان و برپایی مهد کودک از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای زائران است. همچنین قرار است در «ایران‌سرا» واقع در میدان آزادی اقلام فرهنگی از جمله پرچم، سربند، پوستر و محصولات فرهنگی میان عزاداران توزیع شود.

در این جلسه همچنین اعلام شد برای شش هزار هیئت مذهبی مرتبط با طرح «عطر سیب» پیامک ثبت‌نام اسکان ارسال شده و مرکز تماس ۱۸۱۱ نیز به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی زائران در حوزه اسکان، مسیرهای دسترسی، خدمات رفاهی و برنامه‌های فرهنگی خواهد بود.