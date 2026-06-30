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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

آمادگی فرهنگسراهای تهران برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید

آمادگی فرهنگسراهای تهران برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از آماده‌سازی ۱۰ زائرشهر و بسیج ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای اسکان و میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد بدرقه و تشییع رهبر شهید در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان، معاونان و مدیران ارشد برگزار و آخرین هماهنگی‌ها برای اسکان زائران، اجرای برنامه‌های فرهنگی و خدمات‌رسانی به عزاداران بررسی شد.

در این نشست اعلام شد فرهنگسراها و مراکز فرهنگی پایتخت در چهار سطح برای اسکان زائران آماده می‌شوند و فضاهای مسقف، کتابخانه‌ها، کلاس‌های آموزشی و محوطه‌های روباز برای این منظور تجهیز خواهند شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۱۰ زائرشهر در فرهنگسراهای اشراق، فردوس، اندیشه، نوجوان، خاوران، بهمن، حاج قاسم، قرآن، امام (ره) و باغ‌موزه قصر پذیرای زائران خواهند بود. همچنین فرهنگسرای بهمن میزبان خانواده شهدای میناب، فرهنگسرای فردوس محل اسکان بانوان، فرهنگسرای مقاومت و پایداری ویژه مستندسازان و اهالی رسانه و فرهنگسرای اندیشه میزبان هنرمندان خواهد بود.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری شبانه‌روزی، اکران فیلم، نشست‌های کتابخوانی، برنامه‌های ویژه کودکان و برپایی مهد کودک از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای زائران است. همچنین قرار است در «ایران‌سرا» واقع در میدان آزادی اقلام فرهنگی از جمله پرچم، سربند، پوستر و محصولات فرهنگی میان عزاداران توزیع شود.

در این جلسه همچنین اعلام شد برای شش هزار هیئت مذهبی مرتبط با طرح «عطر سیب» پیامک ثبت‌نام اسکان ارسال شده و مرکز تماس ۱۸۱۱ نیز به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی زائران در حوزه اسکان، مسیرهای دسترسی، خدمات رفاهی و برنامه‌های فرهنگی خواهد بود.

کد مطلب 6875147

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