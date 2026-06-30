ضمانت برای همسر و بستگان؛ از دلایل اصلی زندانی شدن زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کشانی، مدیر ستاد دیه استان تهران با اشاره به تغییر سبک زندگی و حضور گستردهتر زنان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی، این تحول را یکی از عوامل مؤثر در افزایش ورودی زنان به زندان در پروندههای غیرعمد دانست.
وی یکی از مهمترین دلایل این پدیده را ضمانتهای احساسی و بدون محاسبه عنوان کرد و افزود: شمار قابل توجهی از زنان برای همسر، برادر یا نامزد خود ضمانت میکنند بدون آنکه توان مالی خود را در نظر بگیرند و همین بیتوجهی آنها را روانه زندان میکند.
کشانی به گروه دیگری اشاره کرد که برای استخدام ناگزیر به دادن چک یا سفته شدهاند و گفت: برخی کارفرمایان از این ضمانتها سوءاستفاده میکنند و زنان را با پروندههای مالی مواجه میکنند که هیچ نقشی در شکلگیری آن نداشتهاند.
مدیر ستاد دیه استان تهران از پروندههایی خبر داد که در آنها از سادگی برخی زنان بهرهبرداری شده است: در موارد متعددی به نام زنان دسته چک گرفته شده یا آنها به عنوان مدیرعامل معرفی شدهاند و وامهایی به نامشان اخذ شده است. سپس با سوءاستفاده از دسته چک یا عدم پرداخت اقساط، زن بیخبر از همه جا گرفتار میشود.
کشانی به پدیده نسبتاً نوظهور صندوقهای خانگی نیز اشاره کرد و گفت: اخیراً پروندههایی در این حوزه تشکیل شده که در آنها برخی اعضا پس از دریافت وام از صندوق اقساط را پرداخت نمیکنند و معمولاً این متولی صندوق است که در نهایت گرفتار میشود.
وی آخرین گروه را زنانی دانست که با هدف راهاندازی کسبوکار وام گرفتهاند، اما به اهداف پیشبینیشده نرسیدهاند و گفت: ناتوانی در بازپرداخت اقساط بانکی و شکایت بانک، مسیر زندان را برای این دسته هموار میکند.
کشانی در پایان بر نقش محوری آموزش در پیشگیری از این آسیب تأکید کرد و گفت: رسانه ملی و سیستم آموزشی باید اطلاعات لازم را در این زمینه به زنان منتقل کنند تا شاهد تکرار این پروندهها نباشیم.
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