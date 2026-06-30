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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج است

سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: سواحل و فراساحل استان تا اواخر وقت امروز (سه‌شنبه) با تداوم وزش باد ملایم تا متوسط با جهت شمال غربی، به‌تناوب مواج خواهند بود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا اواخر وقت امروز سه‌شنبه با تداوم وزش باد ملایم تا متوسط با جهت شمال غربی، سواحل و فراساحل استان به‌تناوب مواج خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از بامداد فردا (چهارشنبه) وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای سطح استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی مناطق مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، امروز روی دریا به‌تناوب ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۹۰ تا ۱۵۰ و فراساحل جنوبی گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر، از فردا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.

کد مطلب 6875139

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