کاهش دید افقی در استان یزد؛ دید در یزد به ۵ کیلومتر کاهش یافت

قاسم راجی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با مقایسه داده‌های ایستگاه‌های سینوپتیک در دو بازه زمانی صبح سه‌شنبه وضعیت تغییرات جوی استان را تشریح کرد.

وی با اشاره به روند تغییرات دید افقی اظهار داشت: بررسی آمارها نشان می‌دهد که در دو ساعت گذشته، تغییرات متفاوتی در نقاط مختلف استان رخ داده است. در حالی که در ساعت ۷:۳۰ صبح، دید افقی در رباط پشت‌بادام ۵ کیلومتر بود، این شاخص تا ساعت ۹:۳۰ با بهبود نسبی به ۷ کیلومتر افزایش یافته است. همچنین در «میبد» نیز شاهد افزایش دید از ۶ کیلومتر به ۷ کیلومتر هستیم.

این کارشناس هواشناسی در ادامه به مناطق تحت تأثیرِ وخامت کیفیت هوا اشاره کرد و افزود: در مقابلِ روند بهبود در برخی مناطق، متأسفانه در شهرستان‌های بافق و یزد شاهد کاهش کیفیت دید هستیم. در یزد میزان دید افقی از ۷ کیلومتر در اوایل صبح، به ۵ کیلومتر در ساعات گذشته کاهش یافته و در شهرستان عقدا نیز دید افقی از ۸ کیلومتر در ساعت ابتدایی صبح، به ۶ کیلومتر رسید.

راجی در پایان با تأکید بر اینکه پدیده گردوغبار همچنان محورهای مواصلاتی استان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش شدید دید افقی به ۵ کیلومتر در مرکز استان و شهرستان بافق، رانندگان باید نسبت به رعایت فاصله ایمنی و کاهش سرعت در این محورها اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا از حوادث احتمالی جلوگیری شود.