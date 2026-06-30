به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان اظهار کرد: همجواری خراسان جنوبی با افغانستان و فعال بودن مرز ماهیرود از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی استان است و به همین دلیل نگاه ویژه‌ای به توسعه این مرز داریم.

وی با بیان اینکه گمرک ماهیرود سال گذشته در میان ۷۲ گمرک کشور عملکرد موفقی داشته است، افزود: این مرز توانسته جایگاه ممتازی در حوزه تجارت خارجی کسب کند و از همین رو توسعه زیرساخت‌های آن با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مرز یزدان نیز گفت: این مرز به ویژه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی در حال شکل‌گیری است و روند صادرات از این مسیر آغاز شده است.

وی درباره مرز دوکوهانه نیز بیان کرد: آمادگی کامل برای فعال‌سازی این مرز وجود دارد و مکاتبات لازم با وزارت کشور و وزارت امور خارجه انجام شده است، اما طرف افغانستانی در موضوع بازارچه‌های مرزی ملاحظاتی دارد که موجب طولانی شدن روند کار شده است.

هاشمی ادامه داد: در نشست‌هایی که با والی فراه، مسئولان هلمند و همچنین در سفر به هرات برگزار شد، فعال‌سازی چهار بازارچه مرزی با جدیت دنبال شده و امیدواریم این برنامه به نتیجه برسد.

وی از تصویب ایجاد بازارچه‌ای در محدوده صفر مرزی یا در فاصله‌ای نزدیک به مرز خبر داد و افزود: هدف از این اقدام، ایجاد محلی منسجم برای تأمین اقلام مورد نیاز مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت مرز است.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: با راه‌اندازی این بازارچه، علاوه بر استفاده از ظرفیت تجارت مرزی، امکان ورود کالاهای مورد نیاز از طریق مرز و سازوکارهای قانونی فراهم می‌شود تا مردم بدون سردرگمی بتوانند نیازهای خود را از یک محل مشخص تأمین کنند.

وی به پروژه راهبردی محور ماهیرود-فراه اشاره کرد و گفت: این پروژه که بیش از ۱۷ سال متوقف مانده بود، اکنون با تزریق اعتبارات مناسب در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته و پیگیری‌های لازم برای تکمیل آن همچنان ادامه دارد.