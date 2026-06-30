به گزارش خبرنگار مهر، رضا کاکاوند، پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با ائمه جمعه شهرستان های استان تهران، اصلاح الگوی مصرف را مهم‌تر از افزایش تولید برق دانست و اظهار کرد: تنها راهکار اساسی و پایدار برای عبور از ناترازی کنونی، فرهنگ‌سازی گسترده در حوزه مدیریت مصرف انرژی است.

وی که مشاور و مسئول امور فرهنگی شرکت توانیر است، افزود: حتی اگر تولید برق کشور به ۱۵۰ هزار مگاوات نیز برسد، با توجه به رشد جمعیت و افزایش روزافزون تجهیزات برقی در سبد خانوار، همچنان با چالش ناترازی مواجه خواهیم بود.

کاکاوند با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در نمایشگاه صنعت برق، تصریح کرد: مشکل صنعت برق تنها با افزایش تولید برطرف نمی‌شود، بلکه تغییر نگرش و اصلاح الگوی مصرف در میان مردم، راهکار اصلی حل این مسئله است.

وی با تأکید بر ظرفیت نهادهای فرهنگی و مذهبی، گفت: ائمه جمعه و روحانیون می‌توانند نقش مهمی در فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف انرژی ایفا کنند و وزارت نیرو نیز از ظرفیت تریبون‌های نماز جمعه برای تبیین اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی بهره خواهد گرفت.

مشاور و مسئول امور فرهنگی شرکت توانیر ادامه داد: مدیران صنعت آب و برق با تواضع از مردم درخواست صرفه‌جویی دارند، در حالی که هزینه اینترنت و تلفن همراه در بسیاری از خانوارها چند برابر قبوض آب و برق است و این موضوع نشان می‌دهد نگاه جامعه به ارزش واقعی انرژی نیازمند اصلاح است.

کاکاوند با رد مقایسه قیمت انرژی در ایران با سایر کشورها، خاطرنشان کرد: مقایسه قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن سرانه مصرف و سطح درآمد، ارزیابی دقیقی ارائه نمی‌دهد و اولویت اصلی باید جلب همکاری مردم از طریق اطلاع‌رسانی شفاف و فرهنگ‌سازی مؤثر باشد.

وی در پایان از تدوین برنامه جامع تولید محتوای آموزشی و تعامل با نهادهای فرهنگی برای تبیین اهمیت مدیریت مصرف انرژی خبر داد.