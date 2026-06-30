آغاز عملیات زیباسازی مدارس سراوان در قالب طرح شهید عجمیان

محمد نور هونکزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات بهسازی و زیباسازی ۱۵ مدرسه در سطح این شهرستان در قالب «طرح شهید عجمیان» خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش سراوان با اشاره به مشارکت گروه‌های جهادی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان گفت: این طرح علاوه بر رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی فضاهای آموزشی، بازسازی زیرساخت‌ها را نیز شامل می‌شود.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون جهادگران در مناطق مورد نیاز حضور یافته‌اند تا کلاس‌های درس را برای سال تحصیلی جدید آماده کنند.

هونکزایی با بیان اینکه در مجموع ۲۰۰ کلاس درس در این طرح بهسازی می‌شود، تصریح کرد: هدف ما این است که دانش‌آموزان در مهرماه با روحیه‌ای تازه و حس خوب وارد مدارس شوند؛ چراکه تجربه نشان داده شاداب‌سازی محیط آموزشی، فرآیند یادگیری را در طول سال تحصیلی به‌طرز چشمگیری بهبود می‌بخشد.

وی در پایان تاکید کرد: این برنامه‌ها در ایام تابستان اجرا می‌شود تا دانش‌آموزان در فضایی بانشاط سال تحصیلی را آغاز کنند.