کشف ۱۵ تن برنج احتکار شده در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همراهی گشت مشترک با وزارت صمت، اخباری مبنی بر احتکار مواد غذایی دریافت و طی بازید از انبارها وفروشگاه های سطح شهر زاهدان، مواردی مشکوک را کشف و طی استعلام های به عمل آمده از سامانه جامع انبار ها، موفق به کشف ۱۵تن برنج احتکاری شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در این راستا یک انبار متخلف پلمپ شد، افزود: ارزش ریالی اقلام مکشوفه بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بیش از ۳۷میلیارد ریال برآورد شده که یک متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.