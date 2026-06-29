  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

کشف ۱۵ تن برنج احتکار شده در زاهدان

کشف ۱۵ تن برنج احتکار شده در زاهدان

زاهدان- فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۱۵ تن برنج احتکار شده به ارزش ۳۷میلیارد ریال در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همراهی گشت مشترک با وزارت صمت، اخباری مبنی بر احتکار مواد غذایی دریافت و طی بازید از انبارها وفروشگاه های سطح شهر زاهدان، مواردی مشکوک را کشف و طی استعلام های به عمل آمده از سامانه جامع انبار ها، موفق به کشف ۱۵تن برنج احتکاری شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در این راستا یک انبار متخلف پلمپ شد، افزود: ارزش ریالی اقلام مکشوفه بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بیش از ۳۷میلیارد ریال برآورد شده که یک متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6874751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها