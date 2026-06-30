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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

سجادی: راه عسکران با همدلی مردم و معدن‌کاران به بهره‌برداری رسید

سجادی: راه عسکران با همدلی مردم و معدن‌کاران به بهره‌برداری رسید

سنندج- فرماندار سنندج از بهره‌برداری راه روستایی عسکران به طول ۲.۵ کیلومتر با مشارکت مردم و بخش معدن در قالب مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: این پروژه با ۳۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح پروژه آسفالت راه روستایی عسکران که با هدف ارتقای دسترسی روستاییان، بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، با همکاری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان، مشارکت مردم و همراهی فعالان معدنی منطقه به بهره‌برداری رسید، اظهار کرد: توسعه راه‌های روستایی یکی از مطالبات اصلی مردم و از اولویت‌های مدیریت شهرستان برای افزایش کیفیت زندگی روستاییان و فراهم کردن زمینه توسعه اقتصادی است.

وی افزود: مسیرهای ارتباطی مناسب نقش مهمی در رونق فعالیت‌های تولیدی، کشاورزی و اقتصادی مناطق روستایی دارد و اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند زمینه بهره‌مندی بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

فرماندار سنندج با اشاره به ظرفیت‌های روستای عسکران بیان کرد: این روستا از توانمندی‌های قابل توجهی در بخش کشاورزی برخوردار است و وجود چند معدن فعال در محدوده آن نیز ظرفیت مهمی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.

سجادی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و راه‌های دسترسی، علاوه بر تسهیل تردد مردم، می‌تواند به فعال‌تر شدن ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی منطقه کمک کند.

وی با اشاره به مشخصات فنی این طرح گفت: راه روستایی عسکران به طول ۲ کیلومتر و ۵۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان آسفالت و آماده بهره‌برداری شده است.

فرماندار سنندج خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه با تلاش اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، همراهی مردم و همچنین مشارکت عطاالله محمدی از فعالان معدنی منطقه در قالب مسئولیت اجتماعی انجام شده است.

سجادی با تأکید بر اهمیت همراهی مردم در اجرای طرح‌های توسعه‌ای گفت: تجربه نشان داده هر زمان مردم در کنار مجموعه دولت قرار گرفته‌اند، پروژه‌ها با سرعت و کیفیت بیشتری به سرانجام رسیده است.

وی مشارکت اجتماعی را سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه مناطق دانست و افزود: حضور مردم در کنار دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی را هموارتر کند.

فرماندار سنندج همچنین بر ضرورت توجه واحدهای تولیدی و معدنی به مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند در کنار فعالیت‌های اصلی خود، بخشی از ظرفیت‌هایشان را برای رفع مشکلات و تقویت زیرساخت‌های مناطق پیرامونی اختصاص دهند.

وی تصریح کرد: این اقدامات علاوه بر افزایش رضایتمندی عمومی، به تحقق توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف کمک می‌کند.

سجادی در پایان بهره‌برداری از راه روستایی عسکران را نمونه‌ای موفق از همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد این مدل همکاری در سایر پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهرستان نیز ادامه یابد.

کد مطلب 6875237

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