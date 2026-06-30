به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح پروژه آسفالت راه روستایی عسکران که با هدف ارتقای دسترسی روستاییان، بهبود زیرساختهای ارتباطی و حمایت از ظرفیتهای اقتصادی منطقه، با همکاری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان کردستان، مشارکت مردم و همراهی فعالان معدنی منطقه به بهرهبرداری رسید، اظهار کرد: توسعه راههای روستایی یکی از مطالبات اصلی مردم و از اولویتهای مدیریت شهرستان برای افزایش کیفیت زندگی روستاییان و فراهم کردن زمینه توسعه اقتصادی است.
وی افزود: مسیرهای ارتباطی مناسب نقش مهمی در رونق فعالیتهای تولیدی، کشاورزی و اقتصادی مناطق روستایی دارد و اجرای چنین پروژههایی میتواند زمینه بهرهمندی بهتر از ظرفیتهای موجود را فراهم کند.
فرماندار سنندج با اشاره به ظرفیتهای روستای عسکران بیان کرد: این روستا از توانمندیهای قابل توجهی در بخش کشاورزی برخوردار است و وجود چند معدن فعال در محدوده آن نیز ظرفیت مهمی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه به شمار میرود.
سجادی ادامه داد: توسعه زیرساختهای حملونقل و راههای دسترسی، علاوه بر تسهیل تردد مردم، میتواند به فعالتر شدن ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی منطقه کمک کند.
وی با اشاره به مشخصات فنی این طرح گفت: راه روستایی عسکران به طول ۲ کیلومتر و ۵۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان آسفالت و آماده بهرهبرداری شده است.
فرماندار سنندج خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه با تلاش اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان، همراهی مردم و همچنین مشارکت عطاالله محمدی از فعالان معدنی منطقه در قالب مسئولیت اجتماعی انجام شده است.
سجادی با تأکید بر اهمیت همراهی مردم در اجرای طرحهای توسعهای گفت: تجربه نشان داده هر زمان مردم در کنار مجموعه دولت قرار گرفتهاند، پروژهها با سرعت و کیفیت بیشتری به سرانجام رسیده است.
وی مشارکت اجتماعی را سرمایهای ارزشمند برای توسعه مناطق دانست و افزود: حضور مردم در کنار دستگاههای اجرایی میتواند مسیر اجرای پروژههای عمرانی را هموارتر کند.
فرماندار سنندج همچنین بر ضرورت توجه واحدهای تولیدی و معدنی به مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی میتوانند در کنار فعالیتهای اصلی خود، بخشی از ظرفیتهایشان را برای رفع مشکلات و تقویت زیرساختهای مناطق پیرامونی اختصاص دهند.
وی تصریح کرد: این اقدامات علاوه بر افزایش رضایتمندی عمومی، به تحقق توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف کمک میکند.
سجادی در پایان بهرهبرداری از راه روستایی عسکران را نمونهای موفق از همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد این مدل همکاری در سایر پروژههای عمرانی و توسعهای شهرستان نیز ادامه یابد.
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