به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر شنبه در آیین بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی روستای گلین و خانه‌های ورزش در روستاهای گلین و درویشان، ضمن ابراز خرسندی از تحقق یکی از مطالبات دیرینه جوانان روستایی اظهار داشت: افتتاح این فضاهای ورزشی، موجب شادی و رضایت جوانان منطقه شده و این موضوع برای مسئولان نیز خوشحال‌کننده است.

وی با اشاره به شرایط خاص مناطق کوهستانی سیروان و ژاورد افزود: به دلیل ماهیت کوهستانی و هزینه‌های بالای اجرای پروژه‌های عمرانی، این مناطق با کمبود جدی زمین‌های ورزشی مواجه هستند که با برنامه‌ریزی هدفمند و همراهی دستگاه‌ها و مردم، در حال جبران این کمبود هستیم.

فرماندار سنندج با قدردانی از مشارکت شوراها، دهیاری‌ها و مردم روستاها در اجرای پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: همراهی مردم در تمامی مراحل اجرای این طرح‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و بدون این مشارکت، بهره‌برداری سریع از پروژه‌ها امکان‌پذیر نبود.

سجادی در ادامه با اشاره به وضعیت زیرساختی شهرستان گفت: در حوزه راه‌های روستایی فاصله قابل توجهی با شاخص‌های مطلوب وجود دارد. همچنین سرانه فضاهای آموزشی در روستاها پایین است و در شهر سنندج نیز نیاز به توسعه فضاهای آموزشی احساس می‌شود.

وی از افزایش اعتبارات حوزه آب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان خبر داد و افزود: بخش قابل توجهی از اعتبارات به حوزه آب اختصاص یافته تا مشکلات تأمین آب شرب و کشاورزی در روستاها برطرف شود.

فرماندار سنندج همچنین از اجرای برنامه ساخت ۲۰ زمین ورزشی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه اداره ورزش و جوانان، تا پایان پاییز امسال هفت زمین ورزشی به بهره‌برداری خواهد رسید و یک زمین دیگر نیز در ماه آینده افتتاح می‌شود. بخشی از این پروژه‌ها نیز با مشارکت خیرین اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت ورزش در سلامت جامعه خاطرنشان کرد: ورزش و تحصیل دو ضرورت اساسی برای همه اقشار جامعه است و بهره‌مندی از فضاهای ورزشی نباید محدود به گروه خاصی باشد.

سجادی در پایان با اشاره به توجه به ورزش بانوان روستایی اظهار داشت: ایجاد خانه‌های ورزش ویژه بانوان در روستاها از اولویت‌های شهرستان است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد توسعه این فضاها در سطح سنندج باشیم.