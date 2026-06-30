کشف ۳۲۰ کیلوگرم مواد افیونی در مرزبانان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی از کشف ۳۲۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک و توقیف سه دستگاه موتورسیکلت در پی درگیری مسلحانه مرزبانان با سوداگران مرگ در نقطه صفر مرزی خبر داد.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، در تشریح این خبر بیان کرد: در راستای تشدید کنترل و مراقبت از مرزها و مقابله قاطع با قاچاق موادمخدر، مرزبانان استان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت یک باند قاچاق موادمخدر در مناطق مرزی مطلع شده و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

️وی افزود: مرزداران پس از چندین شبانه‌روز رصد و اقدامات اطلاعاتی، مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان و زمان انتقال محموله را شناسایی کرده و با استقرار تیم‌های عملیاتی و اجرای طرح مهار، منطقه مورد نظر را تحت کنترل قرار دادند.

سردار شجاعی تصریح کرد: قاچاقچیان پس از مشاهده مرزداران به سمت مأموران تیراندازی کردند که مرزبانان نیز با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، اقدام متقابل انجام دادند. در این درگیری مسلحانه، سوداگران مرگ که عرصه را بر خود تنگ دیدند، با رها کردن محموله موادمخدر و سه دستگاه موتورسیکلت از محل متواری شدند.

وی اظهار داشت: مرزبانان در پاکسازی منطقه موفق شدند ۳۲۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند و تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان و سایر عوامل مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بوچستان در پایان با تأکید بر عزم جدی مرزبانی در مقابله با قاچاق موادمخدر، خاطرنشان کرد: مرزبانان با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه فعالیت به قاچاقچیان و سوداگران مرگ را نخواهند داد و همکاری مرزنشینان نقش مؤثری در تأمین و ارتقای امنیت پایدار مناطق مرزی دارد.