سخنگوی فراجا: کشفیات مواد مخدر ۳۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر همچنان یکی از اولویتهای اصلی مجموعه انتظامی کشور است، اظهار داشت: در یک سال گذشته ، بالغ بر ۳۵۷ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده که این میزان نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته است؛ آماری که نشاندهنده اشراف اطلاعاتی، عملیاتهای دقیق و هماهنگی مؤثر یگانهای عملیاتی پلیس است.
وی با بیان اینکه الگوی تهدید در حوزه مواد مخدر طی سالهای اخیر از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و روانگردان تغییر کرده، افزود: بخش قابل توجهی از کشفیات سال گذشته را گراس، شیشه و حشیش تشکیل دادهاند که این موضوع حکایت از تخریب سلامت جامعه با تغییر شیوههای توزیع ، در پی آسیبزدن به نسل جوان است
سخنگوی فراجا تصریح کرد: در همین بازه زمانی، ۴۷۰ باند مواد مخدر شناسایی و منهدم شدهاند که این اقدام، ضربهای جدی به شبکههای سازمانیافته قاچاق و توزیع در کشور وارد کرده است.
منتظرالمهدی با قدردانی از ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاستجمهوری خاطرنشان کرد: هماهنگی، همافزایی و همکاری مؤثر این سازمان با پلیس، نقش مهمی در پیشبرد مأموریتهای مقابلهای و پیشگیرانه داشته و بدون این تعامل سازنده، دستیابی به چنین نتایج ملموسی امکانپذیر نبود.
وی تأکید کرد: امروز مبارزه با مواد مخدر صرفاً یک مأموریت انتظامی نیست، بلکه یک جهاد ملی برای حفظ نسل آینده است.
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