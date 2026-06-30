https://mehrnews.com/x3csL4 ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ کد مطلب 6875829 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ بسته خبری شبانه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 17 MB کد مطلب 6875829 کپی شد مطالب مرتبط طوفان همچنان در زابل می تازد؛ وزش باد با سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت اجتماع مردم زهک در سوگ رهبر شهید تداوم حماسه آفرینی مردم زهدان در خیابان کشف محموله۲۰۰ میلیاردی دارو قاچاق در دشتیاری تعطیلی سه ایستگاه مترو در ایام وداع و تشییع رهبر شهید کشف ۳۲۰ کیلوگرم مواد افیونی در مرزبانان سیستان و بلوچستان انتصاب جانشین فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان دارو بسته خبری
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