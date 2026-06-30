به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در نشست هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران که با حضور مسئولان استانی در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با تشریح آخرین برنامهریزیها برای برگزاری این مراسم اظهار کرد: از حدود دو ماه قبل، ستاد برگزاری مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در قم تشکیل شد و از همان زمان برنامهریزیهای لازم برای فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز آغاز شده است.
وی با اشاره به اهمیت این رویداد ملی و مذهبی افزود: برای اجرای هرچه منظمتر برنامهها، ۶ کارگروه و ۲۷ کمیته تخصصی تشکیل شده است تا هر بخش از مسئولیتهای مرتبط با برگزاری مراسم را به صورت متمرکز دنبال کنند.
استاندار قم با تأکید بر اینکه این مراسم، جلوهای از حضور و مشارکت مردم خواهد بود، گفت: نقش دستگاههای اجرایی فراهم کردن بسترهای لازم برای خدمترسانی است و در همین راستا موضوعاتی همچون امنیت، خدمات درمانی و بهداشتی، پشتیبانی از موکبها، تأمین اقلام مورد نیاز و هماهنگی میان دستگاههای مختلف به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم، فعالیت ستاد وارد مرحله عملیاتی شده و تمامی بخشها به صورت شبانهروزی در حال انجام مأموریتهای محوله هستند تا شرایط مناسبی برای حضور مردم قم، زائران استانهای مختلف و همچنین میهمانان خارجی فراهم شود.
بهنامجو با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای روز مراسم اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته، برنامه از ساعت پنج بامداد آغاز خواهد شد تا بخش عمده مراسم پیش از افزایش دمای هوا برگزار شود.
وی افزود: اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در محور بلوار پیامبر اعظم(ص) تا مسجد مقدس جمکران پیشبینی شده است، هرچند جزئیات نهایی پس از تأیید قطعی اطلاعرسانی خواهد شد.
استاندار قم با اشاره به پیشبینیهای صورت گرفته برای اسکان زائران بیان کرد: ظرفیت پذیرش و اسکان حدود یک میلیون نفر در مدارس، دانشگاهها، اماکن ورزشی، مراکز اقامتی، ساختمانهای اداری و مجموعههای وابسته به اداره کل اوقاف فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر ظرفیتهای رسمی، مردم قم نیز همانند مناسبتهای گذشته استقبال کمنظیری از میزبانی زائران داشتهاند و شمار زیادی از شهروندان آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن منازلشان به عزاداران اعلام کردهاند.
استاندار قم: یکهزار و ۷۰۰ موکب آماده خدمترسانی هستند
بهنامجو با اشاره به خدمات پیشبینی شده در سطح شهر گفت: حدود یکهزار و ۷۰۰ موکب آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و رفاهی به زائران اعلام کردهاند و در نقاط مختلف شهر مستقر خواهند شد.
وی درباره حضور میهمانان خارجی نیز افزود: با توجه به ظرفیت جامعهالمصطفی، شمار قابل توجهی از طلاب و دانشجویان غیرایرانی به همراه خانوادههای خود در این مراسم حضور خواهند یافت و برای پذیرایی از میهمانان ویژه خارجی نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
استاندار قم تأمین مایحتاج مورد نیاز زائران را از دیگر برنامههای ستاد عنوان کرد و گفت: اقلام اساسی از جمله نان، برنج، روغن و سایر نیازهای ضروری تأمین شده و همچنین ۲۰ میلیون بطری آب معدنی برای توزیع در طول مراسم آمادهسازی شده است.
وی از راهاندازی سامانه «بدرقه رهبر شهید ایران در قم» خبر داد و افزود: زائران از طریق این سامانه میتوانند برای اسکان و دریافت خدمات درمانی و بهداشتی ثبتنام کنند و همچنین ۶۰ تا ۷۰ اکیپ خدماتی در مسیرهای مراسم برای ارائه خدمات، امدادرسانی و رسیدگی به افراد گمشده مستقر خواهند شد.
محدودیت تردد خودروهای شخصی اعمال میشود
بهنامجو در ادامه با اشاره به برنامهریزی برای مدیریت ورود زائران به قم اظهار کرد: هماهنگیهای لازم با استانهای مختلف انجام شده است تا از ظرفیتهای اسکان موجود در همان استانها نیز استفاده شود و بخشی از مدیریت سفرها از مبدأ صورت گیرد.
وی ادامه داد: همچنین فرمانده سپاه علیبنابیطالب(ع) طی نامهای به سپاههای سراسر کشور، خواستار سازماندهی اعزام زائران به شیوه کاروانهای اربعین شده است تا بخش عمده جابهجاییها با اتوبوس انجام شود و از افزایش ترافیک ناشی از تردد خودروهای شخصی جلوگیری شود.
استاندار قم با اشاره به پیشبینی پارکسوارها در مبادی ورودی شهر گفت: برای تسهیل تردد زائران در محور پیامبر اعظم(ص)، محدودیتهایی برای تردد خودروهای شخصی شهروندان قمی در روز برگزاری مراسم اعمال خواهد شد و جزئیات این محدودیتها حداکثر تا صبح شنبه اطلاعرسانی میشود.
وی در پایان با تأکید بر هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: تمامی بخشهای مسئول با آمادگی کامل در حال انجام مأموریتهای خود هستند تا مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی با شکوه، نظم و خدمترسانی مطلوب برگزار شود.
قم- استاندار قم گفت: مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر مقدس قم از ساعت ۵ صبح ۱۶ تیرماه آغاز خواهد شد تا بخش عمده برنامه پیش از افزایش دمای هوا برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در نشست هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران که با حضور مسئولان استانی در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با تشریح آخرین برنامهریزیها برای برگزاری این مراسم اظهار کرد: از حدود دو ماه قبل، ستاد برگزاری مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در قم تشکیل شد و از همان زمان برنامهریزیهای لازم برای فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز آغاز شده است.
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