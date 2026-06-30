رهایی از قصاص با گذشت اولیای دم پس از ۷ سال در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال الدین موسوی افزود: فردی محکوم به قصاص نفس از سال ۱۳۹۸ تاکنون در زندان بسر برده و اولیای ‌دم پرونده راضی به گذشت از قصاص نمی‌شدند.

وی تصریح کرد: اعلام رضایت اولیای دم در هفته قوه قضائیه با کوشش و تلاش های جهادی و فراوان همکاران هیات مصالحه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و برگزاری جلسات متعدد و همچنین کمک های خیرین صورت گرفته است.

موسوی بیان کرد: این اقدام گوشه ای از توانایی دستگاه قضا در پیوند زدن «عدالت کیفری» با «بخشش اخلاقی» را به تصویر می کشد و این گذشت، نه فقط حیاتی دوباره به یک محکوم می بخشد، بلکه زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه و بسترِ آشتی و احیای کرامت انسانی را نیز فراهم می کند.