حمایت از ۲ هزار خانواده زندانی در زاهدان

مهدی شمسآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحت پوشش قرار گرفتن حدود دو هزار خانواده زندانی در این شهرستان خبر داد و گفت: حمایت از این خانوادهها از طریق انجمن حمایت از زندانیان در حال انجام است.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره به فعالیتهای این انجمن افزود: در سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان منابع مالی برای حمایت از خانواده زندانیان تأمین شده که صرف هزینههای معیشتی، درمان و سایر نیازهای ضروری شده است.
وی راهاندازی برخی فعالیتهای اقتصادی از جمله جایگاه سوخت و فروشگاه را از منابع تأمین این درآمدها عنوان کرد و گفت: این اقدامات با هدف ایجاد درآمد پایدار برای حمایت از خانوادهها انجام شده است.
دادستان زاهدان همچنین به نقش بنیاد تعاون در اشتغالزایی زندانیان اشاره کرد و افزود: تلاش میشود پس از آزادی، زمینه اشتغال افراد فراهم شود تا از بازگشت مجدد آنها به چرخه جرم جلوگیری شود.
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