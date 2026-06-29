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۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۱

حمایت از ۲ هزار خانواده زندانی در زاهدان

حمایت از ۲ هزار خانواده زندانی در زاهدان

زاهدان- دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از تحت پوشش قرار گرفتن دو هزار خانواده زندانی در این شهرستان خبر داد و گفت: حمایت از این خانواده‌ها از طریق انجمن حمایت از زندانیان در حال انجام است.

مهدی شمس‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحت پوشش قرار گرفتن حدود دو هزار خانواده زندانی در این شهرستان خبر داد و گفت: حمایت از این خانواده‌ها از طریق انجمن حمایت از زندانیان در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره به فعالیت‌های این انجمن افزود: در سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان منابع مالی برای حمایت از خانواده زندانیان تأمین شده که صرف هزینه‌های معیشتی، درمان و سایر نیازهای ضروری شده است.

وی راه‌اندازی برخی فعالیت‌های اقتصادی از جمله جایگاه سوخت و فروشگاه را از منابع تأمین این درآمدها عنوان کرد و گفت: این اقدامات با هدف ایجاد درآمد پایدار برای حمایت از خانواده‌ها انجام شده است.

دادستان زاهدان همچنین به نقش بنیاد تعاون در اشتغال‌زایی زندانیان اشاره کرد و افزود: تلاش می‌شود پس از آزادی، زمینه اشتغال افراد فراهم شود تا از بازگشت مجدد آن‌ها به چرخه جرم جلوگیری شود.

کد مطلب 6874685

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