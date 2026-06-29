حمایت از ۲ هزار خانواده زندانی در زاهدان

مهدی شمس‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحت پوشش قرار گرفتن حدود دو هزار خانواده زندانی در این شهرستان خبر داد و گفت: حمایت از این خانواده‌ها از طریق انجمن حمایت از زندانیان در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره به فعالیت‌های این انجمن افزود: در سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان منابع مالی برای حمایت از خانواده زندانیان تأمین شده که صرف هزینه‌های معیشتی، درمان و سایر نیازهای ضروری شده است.

وی راه‌اندازی برخی فعالیت‌های اقتصادی از جمله جایگاه سوخت و فروشگاه را از منابع تأمین این درآمدها عنوان کرد و گفت: این اقدامات با هدف ایجاد درآمد پایدار برای حمایت از خانواده‌ها انجام شده است.

دادستان زاهدان همچنین به نقش بنیاد تعاون در اشتغال‌زایی زندانیان اشاره کرد و افزود: تلاش می‌شود پس از آزادی، زمینه اشتغال افراد فراهم شود تا از بازگشت مجدد آن‌ها به چرخه جرم جلوگیری شود.