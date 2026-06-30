به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، از آمادگی کامل برای ارائه خدمات فرودگاهی به پروازهای ورودی و خروجی سران و هیئت‌های رسمی کشورهای شرکت‌کننده در این مراسم خبر داد.

بر اساس اعلام هواپیمایی ایران‌ایر، خدمات فرودگاهی این پروازهای ویژه توسط نیروهای عملیاتی و تخصصی بخش خدمات فرودگاهی و با بهره‌گیری از تجهیزات پشتیبانی زمینی انجام خواهد شد. پذیرش جامه‌دان، تخلیه و بارگیری هواپیما، ارائه خدمات کابین، کنترل ظرفیت و تعادل هواپیما و هماهنگی سوخت‌گیری از جمله خدمات پیش‌بینی‌شده برای این پروازها است.

علیرضا جهانشاهی، معاون خدمات فرودگاهی هما، با اشاره به حساسیت این مأموریت، گفت: تمامی تیم‌های عملیاتی خدمات زمینی با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای ورود پروازهای تشریفاتی، در وضعیت آماده‌باش قرار دارند تا خدمات‌رسانی به پروازهای سران و هیئت‌های رسمی مطابق با الزامات ایمنی و استانداردهای هوانوردی انجام شود.

وی بیان کرد: بخش خدمات فرودگاهی هما با اتکا به نیروهای متخصص و تجهیزات عملیاتی، در رویدادهای رسمی و بین‌المللی کشور مسئولیت ارائه خدمات زمینی پروازهای ویژه را بر عهده داشته و این مأموریت نیز بر اساس دستورالعمل‌های مصوب عملیاتی اجرا خواهد شد.