به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، میرحسن موسوی، قائممقام مدیرعامل راهآهن، با حضور در ایستگاه راهآهن تهران، از بخشهای مختلف این ایستگاه از جمله گیتهای ورودی، سالنهای بلیتفروشی و بخشهای خدماترسان بازدید و روند ارائه خدمات به مسافران را از نزدیک بررسی و به صورت مستقیم دغدغه و درخواست مسافران را پیگیری کرد.
قائممقام مدیرعامل راهآهن در این بازدید ضمن گفتوگو با مسافران، بهویژه زائران و عزادارانی که از طریق شبکه ریلی برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید عازم سفر بودند، در جریان نحوه خدمترسانی در ایستگاهها و داخل قطارها قرار گرفت و از نزدیک دغدغهها، پیشنهادها و میزان رضایت آنان از خدمات ارائهشده را جویا شد.
موسوی در ادامه با حضور در بخشهای مختلف ایستگاه، روند پذیرش و اعزام مسافران، فروش بلیت و ارائه خدمات به عزاداران را مورد ارزیابی قرار داد و بر ضرورت تداوم خدمترسانی مطلوب، حفظ نظم، ایمنی و تکریم مسافران در این ایام تأکید کرد.
قائممقام مدیرعامل راهآهن همچنین از موکب برپا شده در محوطه مقابل ایستگاه راهآهن تهران بازدید کرد و ضمن قدردانی از عوامل اجرایی و خادمان این موکب، در جریان روند ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و رفاهی به. مسافران و عزاداران قرار گرفت.
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