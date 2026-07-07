  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

بازدیدمیدانی قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن از روند خدمت‌رسانی به عزاداران

بازدیدمیدانی قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن از روند خدمت‌رسانی به عزاداران

مدیرعامل راه‌آهن با حضور در ایستگاه راه‌آهن تهران از بخش‌های مختلف این ایستگاه از جمله گیت‌های ورودی، سالن‌های بلیت‌فروشی و بخش‌های خدمات‌رسان بازدید کرد.

به گزارش‌ خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، میرحسن موسوی، قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن، با حضور در ایستگاه راه‌آهن تهران، از بخش‌های مختلف این ایستگاه از جمله گیت‌های ورودی، سالن‌های بلیت‌فروشی و بخش‌های خدمات‌رسان بازدید و روند ارائه خدمات به مسافران را از نزدیک بررسی و به صورت مستقیم دغدغه و درخواست مسافران را پیگیری کرد.

قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن در این بازدید ضمن گفت‌وگو با مسافران، به‌ویژه زائران و عزادارانی که از طریق شبکه ریلی برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید عازم سفر بودند، در جریان نحوه خدمت‌رسانی در ایستگاه‌ها و داخل قطارها قرار گرفت و از نزدیک دغدغه‌ها، پیشنهادها و میزان رضایت آنان از خدمات ارائه‌شده را جویا شد.

موسوی در ادامه با حضور در بخش‌های مختلف ایستگاه، روند پذیرش و اعزام مسافران، فروش بلیت و ارائه خدمات به عزاداران را مورد ارزیابی قرار داد و بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی مطلوب، حفظ نظم، ایمنی و تکریم مسافران در این ایام تأکید کرد.

قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن همچنین از موکب برپا شده در محوطه مقابل ایستگاه راه‌آهن تهران بازدید کرد و ضمن قدردانی از عوامل اجرایی و خادمان این موکب، در جریان روند ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و رفاهی به. مسافران و عزاداران قرار گرفت.

کد مطلب 6881415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها