به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، محمد پورتیموری اظهار کرد: در این بازه زمانی، روزانه به‌طور متوسط بیش از دو میلیون و ۱۴۱ هزار وسیله نقلیه در سطح مسیرهای بین‌شهری کشور تردد کرده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۸۸ تابلو پیام متغیر و ترافیک‌نما در محورهای مواصلاتی کشور، افزود: عملیات پایش لحظه‌ای محورها نیز با استفاده از ۱۳۴۵ دوربین نظارت تصویری فعال در سطح جاده‌ها انجام می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور از نظارت بر فعالیت و عملکرد ناوگان راهداری فعال در سطح کشور با استفاده از ۱۰ هزار و ۱۹۸ ردیاب برخط (GPS) نصب شده بر روی ماشین‌آلات راهداری خبر داد.

پورتیموری در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: طی سه ماهه سپری شده از سال جاری، از مجموع بیش از ۸۶ میلیون و ۵۹۸ هزار پلاک خوانده شده توسط ۹۸ سامانه توزین در حال حرکت موجود در سطح جاده‌ها، بالغ بر یک میلیون و ۶۲۰ هزار تخلف ترافیکی و ۱۶۶ هزار و ۷۵۷ تخلف اضافه تُناژ بار ناوگان ثبت شده است.

وی با اشاره به رصد تردد بیش از دو میلیارد و ۱۹۸ میلیون و ۴۸۲ هزار پلاک خودرو توسط ۲۴۵۸ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور، عنوان کرد: در این مدت بیش از ۲۶ میلیون و ۱۰۸ هزار تخلف به پلیس ارسال شده است.