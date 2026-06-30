الانصاری: دیدار سطح عالی میان آمریکا و ایران در کار نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت: ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجیگران و بحث در مورد پیشرفت مذاکرات در قطر خواهند بود. هیچ دیدار سطح بالایی بین آمریکا و ایران وجود ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر افزود: ویتکاف و کوشنر در دوحه هستند و مستقیماً با مقامات ایرانی دیدار نخواهند کرد. ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران هنوز به تهران منتقل نشده است. انتقال وجوه مسدود شده ایران با توافق هر دو طرف انجام خواهد شد.

وی افزود: تنگه هرمز و سازوکار بازگشایی آن و از سرگیری دریانوردی از مسائل بسیار مهم هستند.ما در حال هماهنگی با عمان درباره تنگه هرمز و عبور ایمن کشتی‌ها هستیم. اولویت قطر، ایمنی عبور و مرور از تنگه هرمز و پاکسازی آن از مین‌ها است.

الانصاری گفت که آزادی دریانوردی حق تضمین شده برای همه کشورهای خلیج فارس است و بستن آن یا تهدید امنیت آن غیرقابل قبول است.

سخنگوی وزارت خارجه قطر تصریح کرد: درحال حاضر تمرکز بر بازگرداندن امنیت و صلح منطقه‌ای به سطح قبل از جنگ است. از یک خط تماس مستقیم کاهش تنش در تنگه هرمز برای مهار درگیری‌های اخیر استفاده شد.

او افزود: آزاد شدن دارایی های مسدود شده به پیشرفت مذاکرات بین واشنگتن و تهران مرتبط است.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت: ما از مشارکت فرانسه در پاکسازی تنگه هرمز از مین‌ها قدردانی می‌کنیم.

او ادامه داد: تنگه هرمز، سازوکار بازگشایی آن و از سرگیری کشتیرانی از مسائل بسیار مهم هستند. آزادی دریانوردی حق تضمین شده همه کشورهای خلیج فارس است و بستن تنگه یا هرگونه تهدیدی برای امنیت آن غیرقابل قبول است.

وی با اشاره به تداوم نشست های فنی با وجود تشدید تنش تاکید کرد: هیچ دیدار سطح بالایی در دوحه میان آمریکا و ایران برنامه ریزی نشده است.