به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تعمیر گوشی‌های هوشمند بدون ابزار مناسب تقریباً غیرممکن است و انتخاب پیچ گوشتی تعمیر موبایل مناسب، اهمیت ویژه‌ای دارد. شناخت انواع سری‌ها و کاربرد هر مدل از این ابزارها، باعث می‌شود هم سرعت کار افزایش پیدا کند و هم احتمال آسیب به قطعات حساس دستگاه کمتر شود. در این مطلب، انواع پیچ گوشتی تعمیر موبایل و ویژگی‌های هر یک را بررسی می‌کنیم تا بتوانید بهترین محصول را خریداری کنید.

انواع پیچ گوشتی‌های مناسب برای تعمیرات موبایل

پیچ‌های مورد استفاده در گوشی‌های موبایل ابعاد بسیار کوچکی دارند و استفاده از ابزار نامناسب برای باز و بسته کردن آن‌ها می‌تواند باعث هرز شدن پیچ‌ها یا آسیب دیدن برد و فریم دستگاه شود. انتخاب پیچ‌گوشتی مناسب نقش مهمی در افزایش دقت، سرعت و کیفیت تعمیرات موبایل دارد؛ علاوه بر این، قیمت انواع پیچ گوشتی نیز با توجه به ویژگی‌ها، کیفیت ساخت و کاربرد هر مدل متفاوت است و ممکن است برای بسیاری از کاربران، خرید یک پیچ‌گوشتی گران ‌قیمت ضرورتی نداشته باشد. در ادامه با مهم‌ترین انواع پیچ‌گوشتی‌های تعمیر موبایل و کاربرد هر یک بیشتر آشنا می‌شویم.

پیچ گوشتی چهارسو

پیچ‌گوشتی چهارسو یکی از پرکاربردترین ابزارها در تعمیرات موبایل محسوب می‌شود. این ابزار که با نام پیچ گوشتی صلیبی نیز شناخته می‌شود، دارای سری چهارگوش بوده و برای باز و بسته کردن بسیاری از پیچ‌های داخلی گوشی‌های هوشمند استفاده می‌شود. استحکام مناسب سری و مقاومت بالا در برابر فشار باعث شده که مدل‌ چهارسو در اکثر کیت‌های تعمیرات موبایل وجود داشته باشد.

پیچ گوشتی پنج سو

پیچ گوشتی پنج سو یا پنتالوب دارای سری پنج‌گوش بوده و بیشتر برای باز کردن پیچ‌های اختصاصی محصولات اپل مانند آیفون و مک بوک استفاده می‌شود. در این دستگاه‌ها، پیچ‌هایی با نام پنتالوب وجود دارد که تنها باید با همین ابزار باز شوند تا ایمنی دستگاه حفظ شده و دچار آسیب نشود. به همین دلیل است که آن را به عنوان ابزارهای ضروری تعمیر محصولات اپل می‌شناسند.

پیچ گوشتی مثلثی

پیچ گوشتی تعمیر موبایل مثلثی که با نام تری پوینت نیز شناخته می‌شود، دارای سری سه‌ گوش بوده و برای باز کردن پیچ‌های خاص در برخی گوشی‌های موبایل و دستگاه‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار معمولاً برای باز کردن قطعات داخلی مانند باتری یا براکت‌هایی که با پیچ‌های مخصوص بسته شده‌اند، کاربرد دارد.

پیچ گوشتی دو سو

پیچ گوشتی دو سو دارای سری پهن با طراحی خطی است و اگرچه امروزه کاربرد آن در گوشی‌های هوشمند کمتر شده، اما همچنان در برخی مدل‌های قدیمی‌تر و تجهیزات جانبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقاومت بالای سری و قابلیت استفاده در کارهای مختلف، از مهم‌ترین مزایای این نوع پیچ گوشتی‌ها به شمار می‌آید.

پیچ گوشتی سه گوش

پیچ گوشتی تری وینگ دارای سری سه ‌پر است و برای باز و بسته کردن پیچ‌های خاص در برخی گوشی‌ها، تبلت‌ها و کنسول‌های بازی استفاده می‌شود. طراحی متفاوت این ابزار باعث شده تنها در دستگاه‌های خاص کاربرد داشته باشد، اما وجود آن در مجموعه ابزار تعمیرکاران حرفه‌ای ضروری است.

پیچ گوشتی‌های T۵ و T۶

T۵ و T۶ از خانواده پیچ‌گوشتی‌های تورکس ستاره‌ای هستند, به دلیل اندازه کوچک و دقت بالا در تعمیر دستگاه‌های الکترونیکی کاربرد فراوانی دارند. مدل T۵ بیشتر برای قطعات ظریف و کوچک در گوشی‌ها و لپ‌تاپ‌ها استفاده می‌شود، در حالی که T۶ برای باز کردن پیچ‌های داخلی با ابعاد متوسط در گوشی‌های هوشمند گزینه مناسب‌تری به شمار می‌رود.

ویژگی‌های یک پیچ گوشتی مناسب تعمیر موبایل

انتخاب پیچ‌گوشتی مناسب در تعمیر موبایل یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در انجام تعمیرات دقیق و بدون آسیب است. با توجه به ظرافت بالای پیچ‌های گوشی‌های هوشمند، استفاده از ابزار بی‌کیفیت یا نامتناسب می‌تواند باعث هرز شدن پیچ‌ها، آسیب به برد یا کاهش کیفیت تعمیر شود. بنابراین شناخت ویژگی‌های یک پیچ‌گوشتی استاندارد به تعمیرکاران و حتی کاربران عادی کمک می‌کند تا انتخابی درست و مطمئن داشته باشند. در ادامه مهم‌ترین ویژگی‌های که بهترین پیچ گوشتی تعمیرات موبایل باید داشته باشد را با هم بررسی می‌کنیم.

دقت بالا در ساخت سری‌ها: سری پیچ‌گوشتی باید کاملاً دقیق و مطابق استاندارد (مانند T۵، T۶ یا پنتالوب) باشد تا از آسیب به پیچ جلوگیری شود.

جنس مقاوم و ضد سایش: استفاده از فولاد آلیاژی سخت کاری شده باعث افزایش دوام و جلوگیری از خوردگی و ساییدگی می‌شود.

دسته ارگونومیک و خوش‌دست: طراحی مناسب دسته باعث کنترل بهتر ابزار و کاهش خستگی دست در استفاده طولانی‌مدت می‌شود.

خاصیت مغناطیسی سری: وجود خاصیت آهنربایی کمک می‌کند پیچ‌های ریز راحت‌تر برداشته و در جای خود قرار گیرند.

تنوع سری در یک مجموعه (ست کامل): داشتن مجموعه‌ای از سری‌های مختلف برای تعمیر گوشی‌های اندروید و آیفون ضروری است.

کیفیت ساخت و برند معتبر: برندهای شناخته‌شده معمولاً دقت و دوام بیشتری در تولید ابزار ارائه می‌دهند.

مقاومت در برابر زنگ‌زدگی: پوشش ضد خوردگی باعث افزایش طول عمر ابزار در استفاده مداوم می‌شود.

قیمت پیچ گوشتی‌های موبایل در بازار

قیمت پیچ‌گوشتی‌های تعمیر موبایل موجود در بازار به عوامل مختلفی مانند نوع سری، کیفیت ساخت، جنس بدنه و برند سازنده بستگی دارد. معمولاً مدل‌های تکی مانند چهارسو، تورکس یا پنتالوب قیمت پایین‌تری دارند، در حالی که ست‌های کامل تعمیرات موبایل به دلیل تنوع سری‌ها و ابزارهای جانبی، با قیمت بالاتری عرضه می‌شوند. این موضوع در مورد بسیاری از ابزارهای تخصصی نیز صدق می‌کند؛ بررسی و مقایسه این محصولات، مثل قیمت آچار، دریل، چکش و سایر ابزارهای دستی می‌تواند دید بهتری را نسبت به این موضوع پیش رویتان قرار دهد.

خرید انواع پیچ گوشتی تعمیر موبایل اندروید و آیفون

به طور کلی، گوشی‌های موجود در بازار به دو دسته اندروید و IOS تقسیم می‌شوند و هر یک از تولید کنندگان این دستگاه‌ها از پیچ‌ها و قطعات خاصی برای مونتاژ محصولات خود استفاده می‌کنند. به همین دلیل، هر گروه به مجموعه متفاوتی از پیچ‌گوشتی‌ها نیاز دارد.

برای مثال، در گوشی‌های اندروید بیشتر مدل‌های چهارسوی ۱٫۵، سه‌سوی ۲٫۵، T۵، تورکس T۵ کاربرد داشته و برای آیفون‌ها، سه‌سوی ۰٫۶، چهارسوی ۱٫۵، پنتالوب ۰٫۸، چهارسوی ۲٫۵ مناسب است. البته در بازار، ست‌های متنوعی از ابزار تعمیرات موبایل وجود دارند که مجموعه‌ای از این پیچ‌گوشتی‌ها را در کنار هم داشته و می‌توانند گزینه مناسبی برای شروع کار باشند.

نکته مهم دیگر هنگام خرید پیچ‌گوشتی تعمیر موبایل، توجه به کیفیت ساخت و برند تولیدکننده است. برندهایی مانند ابزار رونیکس، جکمی و سان‌شاین از شناخته‌شده‌ترین تولیدکنندگان این حوزه محسوب می‌شوند. با در نظر گرفتن این موارد و تطبیق با بودجه خود، می‌توانید انتخابی مطمئن و مناسب داشته باشید.

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