مهدی بابایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمن‌سازی پل‌های پایتخت اظهار کرد: فعالیت‌هایی که در حوزه ایمن‌سازی پل‌ها انجام شده، شامل مجموعه پل‌هایی است که نیاز به تقویت و ایمن‌سازی داشته‌اند. البته این پل‌ها از نظر ایستایی دچار مشکل نبوده‌اند و اقدامات انجام‌شده بیشتر با هدف ارتقای مقاومت سازه‌ای در برابر زلزله بوده است.

وی افزود: برخی از این پل‌ها در دهه ۷۰ ساخته شده‌اند و بر اساس استانداردهای همان دوره طراحی و اجرا شده بودند، اما با توجه به ارتقای استانداردها و تغییر الزامات فنی در سال‌های اخیر، نسبت به تقویت و ایمن‌سازی آنها اقدام شده است.

بابایی با بیان اینکه این اقدامات در دوره مدیریت شهری فعلی به شکل جدی دنبال شده است، گفت: با توجه به بررسی‌هایی که روی پل‌های قدیمی فلزی در سطح شهر انجام شده، مشخص شد این سازه‌ها از ایمنی لازم برخوردار هستند و در دوره‌های مختلف نیز تقویت‌های سازه‌ای روی آنها انجام شده است و در شرایط فعلی ضرورتی برای جمع‌آوری یا نوسازی این پل‌ها وجود ندارد و هر زمان که نیاز فنی احساس شود، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بازدیدهای دوره‌ای از پل‌ها توسط معاونت فنی و عمرانی انجام می‌شود و همان‌طور که اشاره شد، مسئله اصلی در مورد این پل‌ها بحث ایستایی روزمره نیست، بلکه موضوع عملکرد آنها در زمان وقوع زلزله است تا بتوانیم از آسیب‌دیدگی و از دست رفتن این زیرساخت‌های مهم جلوگیری کنیم.

وی در ادامه درباره اقدامات ایمنی برای جلوگیری از آسیب به شهروندان در برنامه‌ها و مراسم‌های بزرگ شهری گفت: طبق گزارشی که مدیریت شهری ارائه کرده، واحد HSE سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در حال مدیریت فضای ایمنی است. دستورالعمل‌های لازم صادر شده و با توجه به حضور اعضای این واحد در کمیته‌های مختلف، برنامه‌ها بررسی و موضوعات ایمنی آنها رصد می‌شود.

بابایی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده موارد ناایمن، تذکرات لازم داده می‌شود و در روز تشییع و همچنین دو روز پیش از آن که مراسم بدرقه در مصلی برگزار می‌شود، اعضای HSE حضور خواهند داشت تا موضوعات ایمنی را بررسی و پایش کنند.

وی تأکید کرد: موضوع مهم این است که در کمیته‌های مختلف، افراد مسئول حضور دارند و دستورالعمل‌ها و تأییدیه‌های ایمنی لازم بررسی می‌شود تا برگزاری این برنامه‌ها با کمترین ریسک و بیشترین میزان ایمنی انجام شود.