نگرانی همسر نتانیاهو از شکست احتمالی وی در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های اسرائیلی از جمله شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم گزارش دادند که سارا نتانیاهو همسر نخست وزیر این رژیم برای تمدید حفاظت های امنیتی از اعضای خانواده وی به مدت ۵ سال دیگر تلاش می کند چرا که نسبت به شکست نتانیاهو در انتخابات آتی و عدم به دست آوردن اکثریت پارلمانی برای تشکیل کابینه نگران است.

بر اساس این گزارش، شورای امنیت داخلی و سرویس شاباک رژیم صهیونیستی بعد از گذشت چند هفته از این درخواست هنوز پاسخ نداده اند.

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که در سایه فشارهای تیم نتانیاهو احتمالا شاباک با این موضوع موافقت کند. خانواده نتانیاهو بیم آن دارد که با شکست در انتخابات حفاظت های امنیتی را از دست بدهد همان طور که در سال ۲۰۲۱ کابینه جدید حفاظت های شخصی از سارا و ۲ فرزندش را متوقف کرد. این در حالی است که شخص نخست وزیر به مدت ۲۰ سال از این حمایت ها برخوردار است.

نتانیاهو در سال ۲۰۲۴ نیز تلاش کرده بود حفاظت های مذکور را برای خانواده خود همیشگی کند که با مخالفت مقامات رو به رو شد.