فاطمی: ۳۵۰ میلیارد تومان برای بهسازی محورهای مواصلاتی بابل اختصاص یافت

احمد فاطمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حل مشکلات ناشی از عبور خطوط تأسیساتی از داخل روستاها، خواستار تصویب کاهش حریم این تأسیسات در شورای برنامه‌ریزی استان شد و از آغاز روند اجرایی پروژه‌های راهسازی شهرستان بابل با اعتباری ۳۵۰ میلیارد تومانی خبر داد.

وی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای روستاهای واقع در مسیر خطوط تأسیساتی اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم مردم، کاهش حریم تأسیسات در روستاهایی است که این خطوط از داخل بافت روستایی عبور می‌کند و این موضوع باید در شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب برسد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که حریم تأسیسات از میزان فعلی به ۱۵ متر، شامل هفت و نیم متر در هر طرف، کاهش یابد تا بسیاری از مشکلات مردم در اجرای طرح‌های هادی و ساخت‌وسازهای روستایی برطرف شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از زمین‌های واقع در محدوده طرح‌های هادی به دلیل این محدودیت‌ها بلااستفاده مانده‌اند، تصریح کرد: این موضوع مطالبه عمومی روستاییان است و با استفاده از اختیارات قانونی استاندار و شورای برنامه‌ریزی استان، امکان پیگیری و رفع آن وجود دارد.

فاطمی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص استان مازندران و تراکم بالای سکونتگاه‌های روستایی، اتخاذ تصمیمی مناسب در این زمینه می‌تواند گره بزرگی از مشکلات مردم را باز کند.

وی همچنین از صدور مجوز برگزاری مناقصه پروژه‌های بهسازی و روکش آسفالت محورهای اصلی شهرستان بابل خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر انجام‌شده، اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه‌ها اختصاص یافته و روند انتخاب پیمانکار در حال انجام است.

نماینده مردم بابل در مجلس خاطرنشان کرد: این اعتبار برای اجرای عملیات روکش آسفالت، لکه‌گیری و بهسازی محورهای آمل–بابل (قدیم و جدید)، محور شهید صالحی، کمربندی امیرکلا، محور شهید داداش‌نیا، زرگرشهر، بابل–کیاکلا، بابل–بهنمیر و محور گنج‌افروز پیش‌بینی شده است.

فاطمی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها از مطالبات دیرینه مردم شهرستان بابل بوده و پس از طی مراحل مناقصه، عملیات اجرایی آن‌ها توسط اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران آغاز خواهد شد.

وی در پایان گفت: پیگیری مطالبات مردم، رفع موانع توسعه و بهبود زیرساخت‌های عمرانی شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت و از هیچ تلاشی برای تحقق خواسته‌های بحق مردم دریغ نخواهیم کرد.