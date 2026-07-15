به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، در افراد پیش دیابتی خطر ابتلا به بسیاری از بیماریهای مزمن دیگر، از جمله بیماریهای قلبی و سکته مغزی افزایش می یابد.
یک مطالعه جدید نشان داده است که در گروهی از بزرگسالان مبتلا به پیشدیابت، اصلاح سبک زندگی در پیشگیری از چندین بیماری مزمن، از جمله دیابت نوع ۲، نسبت به متفورمین یا دارونما مؤثرتر بوده است.
عوامل خطر ابتلا به پیشدیابت شامل اضافه وزن یا چاقی، حداقل ۴۵ سال سن، داشتن یکی از بستگان نزدیک مبتلا به دیابت نوع ۲، یا سابقه دیابت بارداری است.
افراد مبتلا به پیشدیابت در معرض خطر ابتلا به تعدادی از بیماریهای مزمن و همچنین پیشرفت به دیابت نوع ۲ هستند و اغلب در نهایت به چند بیماری مزمن مبتلا میشوند.
تغییرات سبک زندگی، از جمله کاهش وزن، فعالیت بدنی بیشتر و اتخاذ یک رژیم غذایی سالمتر، میتواند به جلوگیری از این امر کمک کند. اگر این تغییرات قند خون را کاهش ندهد، پزشکان ممکن است داروی دیابت نوع ۲، متفورمین، را تجویز کنند.
مطالعه اخیر نشان داده است که اصلاحات سبک زندگی ممکن است برای جلوگیری از چند بیماری در افراد مبتلا به پیشدیابت، مؤثرتر از متفورمین باشد.
به گفته محققان، مداخلات سبک زندگی یکی از ارکان پیشگیری از بیماریهای مزمن است. در حالی که داروها اغلب ضروری هستند و میتوانند نجاتبخش باشند، عوامل سبک زندگی بر بسیاری از مکانیسمهای بیولوژیکی اساسی که در وهله اول باعث ایجاد بیماری میشوند، تأثیر میگذارند.
محققان می گویند: «رفتارهای سبک زندگی سالم میتوانند التهاب مزمن را کاهش دهند، حساسیت به انسولین را بهبود بخشند، از سلامت عروق حمایت کنند، فشار خون را بهینه کنند، توده عضلانی را حفظ کنند و پیری سالم مغز را ارتقا دهند.»
مانند بسیاری از بیماریهای مزمن، از جمله دیابت، بیماریهای قلبی عروقی، زوال عقل، بیماری کلیوی و برخی سرطانها، مسیرهای مشترکی دارند، بهبود سبک زندگی میتواند مزایایی ایجاد کند که فراتر از هر تشخیص واحدی است.
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