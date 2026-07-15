به گزارش خبرنگار مهر، حضور سگ‌های بلاصاحب در برخی محله‌ها، بوستان‌ها و مناطق حاشیه‌ای تهران طی سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه شهروندان تبدیل شده است. افزایش گزارش‌های مردمی درباره مشاهده این حیوانات و نگرانی از پیامدهای آن، از جمله ایجاد مزاحمت، احتمال بروز حوادث و مسائل بهداشتی، باعث شده مدیریت این موضوع بار دیگر در کانون توجه قرار گیرد.

اگرچه شهرداری تهران مسئولیت مدیریت سگ‌های بلاصاحب در محدوده شهری را بر عهده دارد، اما کنترل جمعیت این حیوانات تنها به جمع‌آوری آنها محدود نمی‌شود و نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف، اجرای برنامه‌های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه است.

روزانه ۵۰ گزارش مردمی درباره سگ‌های بی‌صاحب

محمد صادقی، مدیر اداره ساماندهی و کنترل حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست‌های مردمی درباره سگ‌های بلا صاحب اظهار کرد: روزانه به طور متوسط حدود ۵۰ درخواست از طریق سامانه ۱۳۷ پلاس در سطح مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران ثبت می‌شود که موضوعات مختلفی از جمله مشاهده سگ‌های بلاصاحب، ایجاد مزاحمت یا سر و صدای آنها را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور مسئول رسیدگی به سگ‌های بلا صاحب در محدوده شهری است، گفت: در حال حاضر ۱۵ اکیپ زنده‌گیری در تهران فعالیت دارند که بیشتر تمرکز آنها در مناطق حاشیه‌ای و نقاطی است که مرز مشترک با شهرستان‌ها و دهیاری‌های اطراف دارند، چرا را که در این مناطق به دلیل نبود سیستم جمع‌آوری مناسب در برخی نقاط، تردد این حیوانات بیشتر مشاهده می‌شود.

مرکز نگهداری آرادکوه

مرکز نگهداری و نقاهتگاه سگ‌های بلاصاحب آرادکوه، یکی از مراکز اصلی شهرداری تهران برای ساماندهی این حیوانات است که در محدوده آرادکوه، در جنوب تهران و نزدیک منطقه کهریزک قرار دارد. سگ‌هایی که توسط گروه های عملیاتی شهرداری از سطح شهر جمع‌آوری می‌شوند، به این مرکز منتقل شده و پس از ورود، تحت بررسی‌های دامپزشکی و اقدامات بهداشتی قرار می‌گیرند

صادقی ادامه داد: سگ‌های جمع‌آوری‌شده به مرکز نگهداری آرادکوه منتقل می‌شوند و در آنجا اقدامات بهداشتی، تیمار و مراقبت‌های لازم برای آنها انجام می‌شود.

مدیر اداره ساماندهی و کنترل حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تأکید بر اینکه مدیریت سگ‌های بلا صاحب نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، افزود: اقداماتی مانند معاینه بهداشتی، انگل‌زدایی، عقیم‌سازی و رهاسازی باید با همکاری سازمان دامپزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شود و محل رهاسازی نیز بر اساس نظر دستگاه‌های مسئول تعیین می‌شود.

از واکسیناسیون تا عقیم‌سازی؛ اقدامات تکمیلی برای مدیریت جمعیت

علاوه بر جمع‌آوری و انتقال سگ‌های بلاصاحب به مراکز نگهداری، شهرداری تهران در سال‌های اخیر اقداماتی مانند واکسیناسیون و بررسی‌های بهداشتی این حیوانات را نیز دنبال کرده است تا خطر انتقال بیماری‌ها کاهش یابد و شرایط مناسب‌تری برای ادامه فرآیند ساماندهی فراهم شود.

همچنین عقیم‌سازی سگ‌های جمع‌آوری‌شده یکی از برنامه‌های اصلی برای کنترل جمعیت آنها عنوان شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه جمعیت سگ‌های بلاصاحب و کاهش نیاز به جمع‌آوری‌های مکرر انجام می‌شود.

پلاک‌گذاری و ثبت مشخصات سگ‌های عقیم‌شده نیز از دیگر اقداماتی است که برای شناسایی و مدیریت بهتر این حیوانات مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال، کارشناسان معتقدند مدیریت پایدار سگ‌های بلا صاحب نیازمند برنامه‌ای جامع است که علاوه بر اقدامات اجرایی، موضوعاتی مانند جلوگیری از رهاسازی حیوانات خانگی، مدیریت پسماند و همکاری میان دستگاه‌های مسئول را نیز در بر گیرد.