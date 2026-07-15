معصومه آقاپور، مشاور اقتصادی رئیسجمهور، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چشمانداز اقتصادی ایران در شرایط تنشهای نظامی و تحریمهای گسترده، تأکید کرد که تجربه ۴۷ ساله ایران در دور زدن تحریمها و تکیه بر اقتصاد مقاومتی، باعث شده تا توطئههای دشمن برای فروپاشی اقتصادی کشور در اثر طولانی شدن جنگ، به «خیالی خام و باطل» تبدیل شود.
تابآوری ملی؛ میراثی از جنگ رمضان
آقاپور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره چشمانداز اقتصاد ایران در صورت تداوم درگیریها و امید دشمنان به فروپاشی اقتصادی کشور، اظهار داشت: «تجربه ما در جنگ رمضان به دنیا ثابت کرد که تابآوری، ایستادگی و همدلی مردم ایران در مواجهه با بحرانها مثالزدنی است. کسانی که تصور میکنند میتوانند با راه انداختن یک جنگ فرسایشی، اقتصاد ما را به زانو درآورند، دچار خوشبینیهای واهی هستند. ما طی چهار دهه گذشته آموختهایم که چگونه تحریمها را دور بزنیم و با محوریت اقتصاد مقاومتی و خودکفایی، انشاءالله سرفراز از این مسیر عبور خواهیم کرد.»
درآمدهای نفتی و مقابله با محاصره دریایی
وی در مورد وضعیت درآمدهای نفتی کشور در شرایط کنونی اشاره کرد که روند این درآمدها نسبت به گذشته افزایش یافته است.
وی افزود: «هرچند جزئیات دقیق این درآمدها در سطح دولت بررسی میشود، اما اطمینان میدهم که این منابع رو به رشد است و صددرصد آن صرف معیشت مردم خواهد شد.»
مشاور اقتصادی رئیسجمهور در رابطه با احتمال اعمال محاصره دریایی و تأثیر آن بر صادرات نفت، ضمن اشاره به محرمانه بودن برخی تصمیمات استراتژیک، خاطرنشان کرد: «تصمیمات در این حوزه در سطوح عالی اتخاذ میشود و اطلاعات آن جایز به انتشار نیست؛ اما مردم نباید نگران باشند. تدابیر لازم از پیش اندیشیده شده و تجربه ۴۷ ساله ما در مقابله با تحریمها، کمک میکند تا این پیچ خطرناک را نیز به سلامت طی کنیم.»
پیروزی در جنگ؛ ترکیبی از قدرت نظامی و تخصص اقتصادی
آقاپور در پاسخ به این سوال که ایران تا چه زمانی توان ادامه جنگ را دارد، بیان کرد: «ما با تکیه بر شهرهای موشکی، تخصص نخبگان و قدرت نظامی متکیبهخود، پیروز این میدان خواهیم بود. هر اندازه دشمن بخواهد این مسیر را ادامه دهد، ما نیز با ارادهای راسخ در مقابل آن خواهیم بود.»
بورس؛ نوسانات محدود برای کفسازی و رشد پایدار
در بخش دیگری از این گفتگو، وی در مورد وضعیت بازار سرمایه و انتقاداتی که رشد اخیر بورس را «بیقواره» میدانستند، توضیح داد: «بورس در حال حاضر تمام ریسکها را ارزیابی کرده است. فراز و نشیبهای اخیر در واقع نوساناتی محدود برای کفسازی بازار بوده تا زیرساختهای رشد پایدار شکل بگیرد.»
وی همچنین در مورد روند عرضه اولیه شرکتها نیز تصریح کرد: «برای جلوگیری از ایجاد شوک عرضه در بازار، عرضه اولیه ها به صورت برنامهریزی شده انجام میشود. اطمینان داشته باشید با برنامههای زمانبندی شده برای IPO کردن شرکتها و معرفی بازار سرمایه به بخش صنعت و تولید، سرعت رشد و جذب سرمایه در این حوزه افزایش خواهد یافت.»
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