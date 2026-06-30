به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای امروز که تجارت بینالمللی بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای دیجیتال وابسته شده، بسیاری از تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی هنوز با موانع سنتی دستوپنجه نرم میکنند. سفرهای پرهزینه، ریسکهای ارسال انبوه کالا، مشکلات انتقال وجه به دلیل تحریمها، هزینههای ثبت شرکت خارجی و نبود اعتماد اولیه بین خریدار و فروشنده، باعث شده بسیاری از فرصتهای صادراتی از دست برود.
در این میان، اپلیکیشن اتیلینک (Etilink) به عنوان یک پلتفرم جامع B2B-B2C طراحی شده تا دقیقاً همین چالشها را حل کند. این پلتفرم که ترکیبی هوشمندانه از مدل تبلیغاتی-بازاریابی «دیوار» ایران و قدرت شبکهسازی بینالمللی «علیبابا» چین است، به کاربران ایرانی اجازه میدهد محصولات خود را به صورت رایگان بارگذاری کنند، با خریداران بینالمللی (بهویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس) از طریق چت آنلاین ارتباط مستقیم برقرار کنند و معاملات را با خیال راحت و بدون کارمزدهای سنگین انجام دهند.
مشکلاتی که اتیلینک حل میکند
صادرات محصولات ایرانی به بازارهای منطقهای، بهویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، همیشه با موانع جدی روبهرو بوده است. طبق آمارهای موجود در گزارشهای تجاری، بیش از ۹۰ درصد افرادی که برای اولین بار به کشورهای مقصد سفر میکنند، به دلیل نبود اطلاعات کافی، هزینههای بالا و ریسکهای پیشبینینشده، از ادامه کار منصرف میشوند.
هزینههای سفر، اقامت، بازاریابی حضوری، ارسال نمونه و انبوه کالا، ثبت شرکت خارجی و حتی خطر کلاهبرداری در معاملات سنتی، بسیاری از تولیدکنندگان را از ورود به بازارهای صادراتی بازمیدارد. علاوه بر این، تحریمهای بینالمللی، انتقال وجه را بسیار پیچیده کرده است.
اتیلینک با درک عمیق این مشکلات، یک راهحل یکپارچه ارائه داده است: یک اپلیکیشن موبایل که همه چیز را در یکجا جمع کرده؛ از بارگذاری محصول گرفته تا چت آنلاین، پرداخت امن و حتی خدمات مشاورهای و ثبت شرکت در عمان.
اتیلینک چیست و چگونه کار میکند؟
اتیلینک یک پلتفرم جامع تبلیغاتی و تجاری است که به تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی اجازه میدهد محصولات خود را به صورت کاملاً رایگان در اپلیکیشن بارگذاری کنند. این فرآیند بسیار شبیه به ثبت آگهی در دیوار است، اما با تمرکز ویژه بر بازارهای بینالمللی، بهویژه کشورهای حوزه خلیج فارس (عمان، امارات، قطر، بحرین، کویت و عربستان).
نحوه کار برای فروشندگان (تولیدکنندگان ایرانی):
ثبتنام رایگان در اپلیکیشن (از اپاستور یا دانلود مستقیم فایل اندروید) یا سایت etilink.store
بارگذاری محصولات با عکس، توضیحات، بازه قیمت و حداقل سفارش
فعالسازی پروموشن از طریق نوتیفیکیشن، ایمیل تبلیغاتی بینالمللی و پیامک منطقهای (GCC)
دریافت پیام و چت آنلاین مستقیم با خریداران
صدور فاکتور دلخواه و دریافت وجه بدون کارمزد ظرف ۴۸ ساعت با نرخ روز ارز
نحوه کار برای خریداران:
خریداران (عمدتاً از کشورهای خلیج فارس) میتوانند در اپلیکیشن محصولات ایرانی را جستجو کنند، با فروشنده چت آنلاین برقرار کنند، قیمت و شرایط را مذاکره کنند و معامله را نهایی کنند.
سیستم پرداخت هوشمند و بدون کارمزد
یکی از بزرگترین مزیتهای اتیلینک، سیستم پرداخت آن است که بهطور خاص برای شرایط تحریمی طراحی شده:
روش پرداخت مستقیم: خریدار از طریق درگاه ویزا یا مسترکارت به حساب اتیلینک پرداخت میکند. اتیلینک کل مبلغ را بدون کسر کارمزد به فروشنده ایرانی منتقل میکند.
روش فروش اعتباری و تضمینی: اگر خریدار به کیفیت، بستهبندی یا ارسال اعتماد کامل نداشته باشد، اتیلینک کل مبلغ فاکتور را به فروشنده پرداخت میکند و پس از دریافت کالا توسط خریدار، وجه را از او دریافت میکند. این روش ریسک فروشنده را به صفر میرساند.
امکان فروش اعتباری برای فروشگاههای تأییدشده: فروشندگانی که حداقل سه ماه سابقه تأییدشده داشته باشند و مبلغ مربوط به فروشنده معتبر را پرداخت کرده باشند، میتوانند به خریداران اعتبار ۱ تا ۶ ماهه بدهند. خریدار در ازای این اعتبار، ماهانه ۳ درصد به مبلغ فاکتور به اتیلینک پرداخت میکند.
این مدل پرداخت، یکی از هوشمندانهترین راهحلها برای دور زدن مشکلات انتقال وجه در شرایط تحریم است و اعتماد دوطرفه ایجاد میکند.
چت آنلاین؛ قلب تپنده معاملات
مانند دیوار، چت آنلاین در اتیلینک نقش بسیار مهمی دارد. خریداران و فروشندگان میتوانند مستقیماً با هم صحبت کنند، جزئیات محصول را بررسی کنند، قیمت را مذاکره کنند و حتی فاکتور رسمی ارسال کنند. این ویژگی تجربه کاربری را بسیار ساده و شبیه به اپلیکیشنهای پیامرسان محبوب کرده است.
ویژگیهای برجسته اتیلینک
بارگذاری رایگان محصولات بدون هیچ هزینه اولیه
پروموشن هوشمند: ارسال نوتیفیکیشن، ایمیل بینالمللی و پیامک منطقهای
بدون کارمزد در دریافت وجه (پرداخت ظرف ۴۸ ساعت با نرخ روز)
سیستم اعتباری و تضمینی برای ایجاد اعتماد
پشتیبانی لجستیک: خریدار مسئول ارسال است، اما اتیلینک گزینههای هوایی، زمینی و دریایی را تسهیل میکند
خدمات جانبی قدرتمند:خدمات حقوقی در عمان، مشاوره بازار، بانک اطلاعات شرکتهای عربی و حتی خدمات ارزی و ریالی
اپلیکیشن موبایل در دسترس برای iOS و اندروید
مقایسه اتیلینک با علیبابا و دیوار
اتیلینک در واقع «دیوار بینالمللی ایرانیان» است که با قدرت علیبابا در حوزه B2B ترکیب شده و بهطور خاص برای بازار خلیج فارس بهینهسازی شده است.
چشمانداز پنجساله و مأموریت اتیلینک
شرکت مادر اتیلینک (The Era Of Technology for Trading and Investment – ETI) در مسقط عمان مستقر است. مأموریت اصلی این مجموعه، افزایش صادرات محصولات ملی ایران به حوزه خلیج فارس در یک چشمانداز پنجساله است.
آنها معتقدند که موفقیت تولیدکنندگان ایرانی، موفقیت اتیلینک است. به همین دلیل علاوه بر پلتفرم تبلیغاتی، خدمات مشاورهای، ثبت شرکت در عمان، افتتاح حساب بانکی و حتی کمک به اخذ اقامت را نیز ارائه میدهند تا تولیدکنندگان بتوانند بهصورت مستقل و پایدار در بازارهای بینالمللی فعالیت کنند.
چرا اتیلینک برای تولیدکنندگان ایرانی یک فرصت طلایی است؟
کاهش چشمگیر هزینههای بازاریابی و سفر
حذف ریسک ارسال انبوه کالا بدون اطمینان از خریدار
دریافت وجه سریع و بدون کارمزد
ایجاد اعتبار بینالمللی از طریق سیستم تضمینی
دسترسی به خریداران واقعی در کشورهای هدف
امکان رشد تدریجی از فروش خرد به قراردادهای بزرگ
نحوه شروع کار با اتیلینک
اپلیکیشن را از اپاستور یا فایل اندروید را از وبسایت رسمی شرکت اتیلینک دانلود کنید (رایگان)
در سایت etilink.store یا اپلیکیشن به عنوان فروشنده ثبتنام کنید
محصولات خود را بارگذاری کنید
از ابزارهای پروموشن استفاده کنید
با خریداران چت کنید و معامله را نهایی کنید
نتیجهگیری: آینده تجارت ایرانیان در دستان دیجیتال
اتیلینک فقط یک اپلیکیشن تبلیغاتی ساده نیست؛ یک اکوسیستم کامل تجاری است که تولیدکنندگان ایرانی را به بازارهای خلیج فارس متصل میکند. با ترکیب سادگی دیوار، قدرت شبکهسازی علیبابا و راهحلهای هوشمند پرداخت و اعتمادسازی، این پلتفرم میتواند تحولی واقعی در صادرات محصولات ایرانی ایجاد کند.
در شرایطی که بسیاری از کانالهای سنتی صادرات با چالش مواجه هستند، اتیلینک راهی نوین، امن و کمهزینه برای ورود به بازارهای منطقهای فراهم کرده است.
اگر شما تولیدکننده، صادرکننده یا بازرگان ایرانی هستید و به دنبال راهی هوشمندانه برای گسترش کسبوکار خود به بازارهای خلیج فارس میگردید، اتیلینک میتواند شریک تجاری قابل اعتماد شما باشد.
شعار اتیلینک: «کالای تولیدی از شما، مشتری در خلیج فارس با ما»
لینکهای مفید:
سایت رسمی: https://etilink.com
فروشگاه و ثبتنام: https://etilink.store
دانلود اپلیکیشن iOS: apps.apple.com/om/app/etilink
دانلود اپلیکیشن اندروید: https://api.etilink.store/api/app/download
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این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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