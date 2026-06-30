به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدیران بانک ها دستور داد پیگیر بازگشت هرچه سریع تر خدمات بانکی خود باشند که در اثر حملات اخیر مختل شده بودند.

وی همچنین، از بازگشت تقریبا کامل خدمات بانک های آسیب دیده از حملات سایبری، در روزهای آینده خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در دومین نشست هم اندیشی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با محوریت ضریب امنیت بانکداری الکترونیکی و پیشگیری از اختلال خدمات با اعلام این خبر افزود: تجربه حمله سایبری و نیز حمله فیزیکی بانک ها در جنگ ۱۲ روزه باعث شد، در این دوره از حملات، هیچ‌گونه نشست و یا از دست رفتن اطلاعات، نداشته باشیم.

وی از راه‌اندازی کمیته ای ذیل شورای امنیت ملی برای برگشت هر چه سریع تر خدمات بانک های آسیب دیده به چرخه اقتصاد و تقویت اقدامات پدافندی علیه حملات سایبری، در صورت تداوم، خبر داد.